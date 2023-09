Apple'i Wonderlust Event tutvustab uusi iPhone'i ja kellamudeleid

By

USA-s on alanud Apple'i väga oodatud üritus "Wonderlust", kus esitletakse uusimaid iPhone'i ja Apple Watchi mudeleid. Sündmus kinnitab mitmeid uute seadmetega seotud kuulujutte, paljastades samas ka ootamatuid funktsioone.

Üks oluline teadaanne on Apple'i üleminek Lightning-ühendustelt tööstusstandardi USB-C-le uue iPhone'i seeria iPhone 15 algtaseme mudeli jaoks. See muudatus ühtib ELi uute eeskirjadega ja pakub tõenäoliselt suuremat andmeedastuskiirust. Kiirem versioon 3 USB-C on aga saadaval ainult iPhone 15 Pro ja Pro Max jaoks.

Veel üks kinnitatud kuulujutt on "Digitaalse saare" funktsiooni laiendamine kogu iPhone'i liinile. IPhone 15-l ja 15 Plusil on nüüd kaamera jaoks "pill" ehk animeeritud kate ja anduri sälk ekraani ülaosas. See funktsioon sai iPhone 14 Pro ja Pro Maxi puhul positiivset tagasisidet, kuid pakub praegu täielikku funktsionaalsust ainult Apple'i enda rakendustega.

Lekked iPhone 15 Pro ja Pro Max mudelite kohta, millel on kergemad ja tugevamad Titanium korpused, osutuvad samuti tõeks, kuigi hind jääb eelmiste mudelitega samaks.

Üllataval pöördel tõi Apple välja uue funktsiooni Roadside Assist, mis laiendab selle teksti-satelliidi teenust. See teenus, mis on saadaval ainult USA-s koostöös AAA-ga, võimaldab kasutajatel taotleda maanteeabi. Apple'i investeering satelliiditaristusse oma teksti-satelliitteenuste jaoks on toonud kasu Ameerika ettevõttele Globalstar.

Ürituse ajal jagas Apple'i tegevjuht Tim Cook lugusid inimestest, kes on praeguse iPhone 14 mudeli SOS-teksti kaudu satelliidi kaudu salvestatud. Cook andis ka värskenduse tulevase Apple Vision Pro kohta, mis on segareaalsusega seade, mis peaks turule tulema järgmise aasta alguses.

Üldiselt on Apple'i Wonderlusti üritus täitnud oodatud kuulujutud, tutvustades samal ajal uusi funktsioone, mis näitavad ettevõtte pühendumust innovatsioonile ja kasutajakogemusele.

Allikas: Chris Keall, The New Zealand Herald