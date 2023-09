Tõenduspõhine praktika ja programmi „Ei jõua ära oodata, millal õppida” areng

Can't Wait to Learn, War Childi digitaalne haridusprogramm konfliktidest mõjutatud lastele, on alati juhindunud teaduslikest tõenditest. Kuid selleks, et sekkumist saaks pidada tõeliselt tõenduspõhiseks, peab see vastama teatud kriteeriumidele. Ugandas läbiviidud ulatusliku uuringu kaudu on Can't Wait to Learn nüüd need kriteeriumid täitnud, mis tähistab programmi põnevat arengut.

Tõenduspõhine praktika on põhimõte, et kutsetegevused, nagu õendus, haridus või psühhosotsiaalne tugi lastele, peaksid põhinema teaduslikel tõenditel. See hõlmab rangete uurimisprotsesside kasutamist, et tõestada sekkumiste mõju, selle asemel, et tugineda traditsioonidele, intuitsioonile või isiklikule kogemusele. Abiorganisatsioonid peavad olema valmis vastutama, et nad ei põhjustaks rohkem kahju kui kasu.

Tõenduspõhine lähenemine algab sekkumistest, mis läbivad teadusuuringuid, nagu teostatavushinnangud või kontrollitud katsed. Nende uuringute tulemusi kasutatakse meetodi kohandamiseks ja täiustamiseks, kui need on ebaselged või ebapiisavad. Kui tulemused on positiivsed, liigub sekkumine järgmisesse hindamisfaasi.

Ei jõua ära oodata, et õppida, läbis Ugandas viimase 18 kuu jooksul randomiseeritud kontrollitud uuringu. Uuringus osales 1507 last Isingiro piirkonna 30 koolist. Pooled koolid asendasid tavalised inglise keele ja matemaatika tunnid õppega Can't Wait to Learn, et selle tõhusust vahetult võrrelda. Uuringu tulemused, mis avaldatakse peagi teadusajakirjas, näitavad, et Can't Wait to Learn ei toimi mitte ainult paremini kui tavaharidus, vaid edestab ka enamikku sarnastes tingimustes kasutatavatest EdTechi programmidest.

See Ugandas toimuv kohtuprotsess muudab Can't Wait to Learn täisväärtuslikuks tõenduspõhiseks programmiks. See on osa kümnest uurimistööst koosnevast kogumist, mille War Child on alates programmi algusest läbi viinud sellistes riikides nagu Tšaad, Jordaania, Liibanon ja Sudaan. Sudaanis läbi viidud uuring näitas, et laste matemaatikas paranes peaaegu kaks korda ja lugemisoskus peaaegu kolm korda rohkem kui valitsuse koolivälisetele lastele mõeldud õppeprogrammiga.

See verstapost Ugandas tähistab Can't Wait to Learni mastaabiteekonna algust. Kooskõlas lokaliseerimise lähenemisviisiga on programmi elluviimine antud üle kohalikule omavalitsusele. Jagades uuringute kaudu, mis toimib ja mis mitte, püüab Can't Wait to Learn edendada sisukat edusamme tasuta, õiglase ja kvaliteetse hariduse pakkumisel kõigile konfliktidest mõjutatud lastele.

Ei jõua ära oodata, et õppida, töötati algselt välja Sudaanis 2012. aastal ning sellest ajast alates on seda testitud ja rakendatud erinevates riikides. Siiani on see jõudnud umbes 100,000 XNUMX lapseni, millel on paljutõotavad tulevikuväljavaated.

