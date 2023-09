Apple'i aktsia langeb, kuna Hiina ametnikud keelavad iPhone'id tööl

Apple'i (AAPL) aktsia langes selle nädala alguses märkimisväärselt, üle 6%, tänu iPhone'ide keelustamisele Hiina keskvalitsuse asutustes. Huawei uue tipptelefoni väljaandmine suurendas survet ka Apple'ile, mis langes kokku uue iPhone 15 eelseisva turuletulekuga.

Vaatamata nendele pealkirjadele usub Morgan Stanley analüütik Erik Woodring, et mõju on minimaalne. Woodring nendib, et turu reaktsioon hindab üle Hiina pealkirjade potentsiaalset olulisust ja aktsiate langus on liialdatud.

Isegi halvima stsenaariumi korral ennustab Morgan Stanley, et Apple kaotab vaid umbes 4% tuludest ja 3% aktsiakasumist. Woodring peab väga ebatõenäoliseks võimalust kaotada 70% Hiinasse suunatud iPhone'i saadetistest.

Lisaks näitab JPMorgani analüüs, et Apple on viimastel aastatel oma turuosa Hiinas pidevalt suurendanud, hõivates 20. aasta esimeseks kvartaliks umbes 2023% Hiina turust. JPMorgani analüütik Samik Chatterjee viitab aga sellele, et hiljutised piirangud iPhone'ile Valitsustöötajate omandiõigus koos Huawei uue telefoniväljaandega võib Apple'ile Hiinas oma aktsia kasvu säilitamisel väljakutseid esitada.

Arutelu teemaks on olnud Apple'i aktsiate tootlus ning mure ülehindamise pärast tekkis pärast seda, kui ettevõte ei jätnud iPhone'i müügi ootusi ja teatas tulude langusest augusti alguses. Eelseisvat iPhone 15 turuletoomist peetakse Apple'i aktsiahinna jaoks kriitiliseks ning investorite ootused on madalad, mida ettevõte peab ületama.

Kuigi analüütikud ei oota iPhone 15 jaoks olulisi uuendusi, võib Apple siiski kasu saada sellest, kui kasutajad uuendavad oma olemasolevaid iPhone'e. JPMorgani hinnangul müüb Apple septembrist aasta lõpuni 218 miljonit iPhone'i, mis on veidi vähem kui eelmisel aastal.

Üldiselt arvavad analüütikud, et vaatamata hiljutistele väljakutsetele Hiinas ja eelseisvale iPhone'i turuletulekule, on Apple'i aktsiate langus üle pingutatud ning ettevõttel on potentsiaali nii ühiku- kui ka keskmise müügihinna kasvuks.

