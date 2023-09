Wahoo annab välja uue nutika treeneri ja nutika jalgratta sisetreeninguteks

Wahoo tõi hiljuti turule kaks uut sisetreeningu toodet: tipptasemel nutitrenažööri ja soodsama nutiratta. Wahoo KICKR MOVE on nutikas trenažöör, millel on liikuv alus, mis võimaldab sellel teie sõidu ajal edasi-tagasi libiseda, pakkudes dünaamilisemat ja kaasahaaravamat kogemust. KICKR MOVE on ehitatud samale vundamendile nagu eelmine mudel Wahoo KICKR V6/2022, kuid sellele on lisatud liikumisfunktsioon.

KICKR MOVE säilitab oma eelkäija põhifunktsioonid, sealhulgas võimsuse täpsuse nõue +/- 1%, maksimaalne kalle 20% ja tugi kuni 2,200 vatti takistusele. Sellel on ka topelt ANT+/Bluetooth Smart tugi, sisseehitatud WiFi ja ühilduvus erinevate telgedega. Treeneriga on kaasas 11-käiguline kassett ja selle hind on 1,599.99 dollarit. Lisaks on Wahoo teatanud, et KICKR MOVE ühildub KICKR CLIMB-iga, kuid vaja on tarvikuadapterit.

Wahoo on tutvustanud ka uut nutikat jalgratast Wahoo KICKR Bike SHIFT, mis pakub soodsamat võimalust sisetreeninguteks. KICKR Bike SHIFT on varustatud täiustatud funktsioonidega, nagu automaatne kalibreerimine, simuleeritud käiguvahetus ja sisseehitatud ronimise simulatsioon. Selle võimsuse täpsuse väide on +/- 1% ja sellel on topelt ANT+/Bluetooth Smart tugi. KICKR Bike SHIFTi hind on 2,999.99 dollarit.

Mõlemat toodet on testinud erinevad sõitjad ning need on saanud positiivset tagasisidet oma jõudluse ja mitmekülgsuse kohta. Eelkõige on KICKR MOVE'i kiidetud selle eest, et see suudab oma liikuva põhjaga pakkuda realistlikku sõidukogemust.

Nende uute toodete väljalaskmisega soovib Wahoo pakkuda siseratturitele eelseisvaks sisetreeningu hooajaks kvaliteetseid ja kaasahaaravaid treeningvõimalusi. Olenemata sellest, kas otsite nutikat treenerit või nutikat jalgratast, Wahoo pakub teile kõike.

Allikad:

– Wahoo KICKR MOVE tooteleht

– Wahoo KICKR Bike SHIFT tooteleht