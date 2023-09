Vivo käivitab Indias Vivo T2 Pro: uus täiustatud riistvaraga keskklassi seade

Tuntud nutitelefonide tootja Vivo laiendab väidetavalt oma keskklassi portfelli Indias, tuues turule uue T2-seeria seadme. Tulevane telefonitoru, nimega Vivo T2 Pro, sisaldab täiustatud riistvara ja selle hind peaks olema üle Rs. 20,000 XNUMX India turul.

91Mobilesi viidatud allikate kohaselt on Vivo T2 Pro saanud populaarsel võrdlusplatvormil AnTuTu 600,000 7200 punkti. See viitab sellele, et seade on varustatud uue Dimensity XNUMX SoC-ga, mis tagab parema jõudluse võrreldes seeria eelmiste mudelitega.

Spekuleeritakse, et Vivo T2 Pro hind on sarnane hiljuti turule tulnud iQOO Z7 Proga, millel on ka Dimensity 7200 kiip ja mille hind algab Rs. 23,999 8 Indias. Pro-mudel on eeldatavasti saadaval kahes variandis: üks 128 GB muutmälu ja 8 GB sisemäluga ning teine ​​256 GB muutmälu ja XNUMX GB salvestusruumiga. Tõenäoliselt on seade saadaval populaarsel e-kaubanduse platvormil Flipkart, samuti Vivo ulatusliku jaemüügivõrgu kaudu.

Kuigi Vivo T2 Pro turuletoomise kuupäev pole veel välja kuulutatud, on lähipäevil oodata rohkem teavet. Väärib märkimist, et Snapdragon 2 protsessoriga töötava Vivo T5 695G hind on Rs. 18,999 6 128 GB muutmälu ja 2 GB salvestusruumiga põhivariandi jaoks. Variant T6020x, millel on Dimensity 12,999 SoC, algab hinnaga Rs. 4 128 versiooni puhul, millel on XNUMX GB muutmälu ja XNUMX GB salvestusruumi.

Vivo T2 Pro peaks pakkuma tarbijatele atraktiivset keskklassi valikut koos täiustatud riistvaravõimalustega. Konkurentsivõimelise hinna ja kättesaadavuse kaudu juhtivate võrgu- ja võrguühenduseta kanalite kaudu püüab Vivo rahuldada India nutitelefonide kasutajate erinevaid vajadusi.

Allikad: 91Mobiles