vivo Teases T2 Pro 5G turuletoomine Indias: mida oodata

vivo valmistub Indias turule tooma oma uusimat T-seeria telefoni vivo T2 Pro 5G. Ettevõte on hakanud seadet kiusama, paljastades kumera ekraani ja vapustava kuldse värvi. See tuleb pärast T2x 5G ja T2 5G edukat turuletoomist selle aasta alguses.

Tuginedes T2 5G ja hiljuti turule tulnud iQOO Z7 Pro 5G spetsifikatsioonidele, eeldatakse, et T2 Pro 5G tuleb sarnaste funktsioonidega. Nende hulka kuulub suur 6.78-tolline FHD+ 120 Hz kumer AMOLED-ekraan, mille toiteallikaks on MediaTek Dimensity 7200 SoC. Telefonil on tõenäoliselt 8 GB muutmälu, mis tagab sujuva multitegumtöö ja rakenduste jõudluse.

Kaamera võimekuse osas eeldatakse, et vivo T2 Pro 5G-l on 64 MP tagakaamera koos 2 MP lisakaameraga. Sellel on ka kõrge eraldusvõimega 16 MP esikaamera, mis sobib suurepäraselt vapustavate selfide jäädvustamiseks. Et seade töötaks terve päeva, on see varustatud 4600 mAh akuga, mis toetab 66 W kiirlaadimist, tagades kasutajatele minimaalse seisaku.

Lisateavet vivo T2 Pro 5G kohta oodatakse lähipäevil, kuna telefon peaks turule tulema hiljem sel kuul. Seadet saab osta nii Flipkartis kui ka vivo ametlikul veebisaidil. Lisaks pakuvad võrguühenduseta kauplused tõenäoliselt telefoni klientidele, kes eelistavad poest osta.

Oma paljutõotavate funktsioonide ja elegantse disainiga vivo T2 Pro 5G on eeldatavasti Indias väga oodatud telefon. Mobiilihuvilised ja tehnikateadlikud tarbijad peaksid selle ametlikul turuletoomisel ja hilisemal saadavusel silma peal hoidma.

Allikad:

– Srivatsan Sridhar, mobiiltehnoloogia entusiast [ilma URL-ita]