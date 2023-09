By

Vivo on juba selle aasta alguses Indias turule toonud Vivo T2 5G ja Vivo T2x 5G nutitelefonid. Siiski tundub, et ettevõte pole T2 seeriaga veel valmis. Aruanded näitavad, et Vivo töötab uue "Pro" variandi, Vivo T2 Pro 5G kallal, mis võiks olla tootesarja uusim täiendus.

Nõuandja Yogesh Brari (@heyitsyogesh) sõnul peaks Vivo T2 Pro 5G toiteallikaks olema MediaTek Dimensity 7200 SoC. Väidetavalt pakub see uus nutitelefon kiiret laadimist ja võib olla saadaval kahes mälukonfiguratsioonis. Kuuldavasti müüakse seda ainult Flipkartis, eeldatav hind on umbes Rs. 23,999 XNUMX.

Nutitelefon on väidetavalt saavutanud võrdlusuuringuplatvormil AnTuTu 6,00,000 8 128 punkti. Kaks mäluvarianti võivad sisaldada 8 GB muutmälu + 256 GB salvestusruumi ja 2 GB muutmälu + 5 GB salvestusruumi. Kuid Vivo pole veel Vivo TXNUMX Pro XNUMXG käivitamist kinnitanud ega avaldanud ametlikke spetsifikatsioone.

Vivo T2 seeria sisaldab juba Vivo T2 5G ja Vivo T2x 5G. Need nutitelefonid toodi turule aprillis ja töötavad operatsioonisüsteemil FunTouch OS 13, mis põhineb Android 13-l. Vivo T2 5G toiteallikaks on Snapdragon 695 5G SoC, samas kui Vivo T2x 5G-l on MediaTek Dimensity 6020 SoC. T2 5G algab hinnaga Rs. 18,999 2, samas kui T5x 12,999G algab Rs. XNUMX XNUMX.

Praeguse seisuga on alles näha, millal Vivo ametlikult teatab Vivo T2 Pro 5G-st ja annab selle spetsifikatsioonide ja saadavuse kohta rohkem üksikasju.

Allikad: 91Mobiles