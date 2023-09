vivo X90 Pro kasutajad Indias saavad nüüd registreeruda Android 14 eelvaateprogrammis

Tähelepanu vivo X90 Pro kasutajad Indias! Kui te ei jõua ära oodata, et saada osa Android 14 ja vivo peagi ilmuvast Funtouch OS 14-st, on teil nüüd võimalus osaleda Android 14 eelvaateprogrammis.

Programmis registreerumiseks veenduge, et teie vivo X90 Pro kasutaks püsivara versiooni 13.1.13.8.W30.V000L1 või uuemat. Seejärel navigeerige oma seadmes menüüsse Seaded > Süsteemivärskendus ja klõpsake paremas ülanurgas hammasrattaikoonil. Sealt klõpsake programmi taotlemiseks nuppu "Prooviversioon". Programmiga nõustumine võimaldab teil installida oma seadmesse Android 14-põhise Funtouch OS 14 menüü Seaded > Süsteemi uuendamine kaudu. Oluline on märkida, et saadaval on ainult 500 teenindusaega, seega võiksite tegutseda kiiresti.

Siiski tasub mainida, et tegemist on beetatarkvaraga, mistõttu võib esineda vigu ja probleeme, mis võivad teie kasutuskogemust mõjutada. Seetõttu on soovitatav vältida selle installimist oma põhiseadmesse. Kui otsustate jätkata, ärge unustage enne registreerumist oma andmed varundada. Kui teil on programmi kohta küsimusi, leiate vastused siin esitatud KKK jaotisest. Registreerimine on juba avatud ja värskendus avaldatakse 18. septembril.

Kui kaalute vivo X90 Pro ostmist, saate lisateabe saamiseks vaadata meie arvustust. Lisaks on allpool vaatamiseks saadaval videoülevaade.

Allikad:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– KKK jaotis Android 14 eelvaateprogrammis X90 Pro jaoks