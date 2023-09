Vivante Healthi GIThrive on tunnustatud tehisintellekti tehnoloogia ja tööandjate toetatud heaolu eest

Vivante Health valiti Digital Health Hub Foundationi 2023. aasta digitaalse tervise auhindade jagamisel kahes kategoorias veerandfinalistiks. Ettevõtte virtuaalne platvorm GIThrive kasutab tehisintellekti (AI) ja seda tunnustatakse nii AI parima kasutamise eest tervisetehnoloogias kui ka tööandjate subsideeritud heaolu kategooriates.

GIThrive on digitaalne seedimise terviselahendus, mis pakub tuge seedehäirete all kannatavatele inimestele. Platvorm ühendab AI-põhise tehnoloogia, registreeritud dieediarstide ja tervisetreenerite ööpäevaringse abi ning juurdepääsu sisearstide ja gastroenteroloogide võrgustikule diagnoosimiseks ja raviks. Tulemused on muljetavaldavad, üle 90% kasutajatest teatasid seedimise sümptomite ja elukvaliteedi paranemisest. Lisaks vähendavad organisatsioonid, mis pakuvad GIThrive'i töötajate hüvitisena, 15% või rohkem seedimisega seotud ravikulusid.

Kategoorias AI parim kasutamine tervisetehnoloogias paistab Vivante Healthi GIThrive silma oma isikupärastatud hooldusplaanide poolest, mis põhinevad tehisintellektil ja masinõppel. Need plaanid on mõeldud seedetrakti sümptomite leevendamiseks ja tervishoiukulude vähendamiseks. Soovitused võivad hõlmata toitumise ja elustiili kohandamist, veebipõhiseid haridusressursse, kognitiiv-käitumuslikku teraapiat, konsultatsioone tervisetreeneritega ja kliinilisi sekkumisi, nagu laboritestid ja kaugtervise kohtumised.

Kaasamine parima tööandja subsideeritud heaolu kategooriasse peegeldab Vivante partnerlust tööandjatega, et kaasata seedimise tervis oma hüvitiste plaanidesse. GIThrive'i juurutamisel on organisatsioonid näinud seedeprobleemidega seotud tervishoiukulude vähenemist. Töötajad on näidanud paranenud ravimite järgimist ja käitumise muutmist, mille tulemuseks on vähem kiirabikülastusi ja haiglaravi. Tegelikult on seedetrakti probleemid paljude ettevõtete jaoks viie suurima tervishoiukulude hulgas.

Vivante Healthi tegevjuht Bill Snyder rõhutab isikupärastatud raviplaanide ja GIThrive'i platvormi pakutava pideva toe tähtsust. GIThrive'iga on inimestel ühes kohas juurdepääs paljudele seedetrakti terviseressurssidele, mis võimaldab kohest hooldust ja ravi järjepidevust. Snyder avaldab tänu tunnustuse eest mõlemas kategoorias, rõhutades positiivset mõju, mida Vivante Health oma liikmetele avaldab, ja tõestatud tulemusi, mida nad saavutavad.

Digital Health Awardsi finalistid kuulutatakse välja 22. septembril ja võitjad selguvad 2023. oktoobril Las Vegases toimuval HLTH 9 suurel finaalil.

Vivante Healthi kohta: Vivante Health on digitaalne tervishoiuettevõte, mis on pühendunud krooniliste haiguste, alustades soolestikust, juhtimise pöördele. Nende virtuaalne GI-hooldus ühendab andmepõhise tehnoloogia arstide, dietoloogide ja tervisetreenerite koordineeritud meeskonnaga, et pakkuda isikupärastatud ja õigeaegset hooldust. Lisateabe saamiseks külastage Vivante Healthi ettevõtte veebisaiti või võtke ühendust [email protected].

Allikas: Vivante Health