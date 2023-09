Riskid ja hüved: GenAI eeliste ja õigusliku ebakindluse tasakaalustamine

By

Kiiresti arenevas digitaalsete terviseplatvormide maailmas muutuvad generatiivse tehisintellekti (GenAI) tööriistad üha kättesaadavamaks ja laialdasemaks. Need tööriistad, mis hõlmavad vestlusrobotite liideseid ja kliiniliste otsuste tugisüsteeme, pakuvad patsiendihoolduses tohutuid võimalusi tõhususe ja uuenduste saavutamiseks. Kuid need toovad kaasa ka uusi riske ja õiguslikku ebakindlust.

GenAI on tehisintellekti alamhulk, mis genereerib uut sisu vastuseks kasutaja sisendile. Erinevalt traditsioonilisest tehisintellektist, mis kasutab reeglipõhiste vastuste loomiseks ennustavaid mudeleid, kasutab GenAI koolitusandmeid ja -mudeleid, et luua laia valikut sisu, alates tekstist ja koodist kuni piltide ja videoteni.

GenAI üks peamisi väljakutseid on otsustada, kuidas tasakaalustada võimalikku kasu õigusliku ebakindluse ja selle kasutamisega seotud riskidega. Paljud GenAI-ga seotud juriidilised probleemid on veel lahendamata ja nende üle on juba algatatud kohtuvaidlusi, regulatiivseid ettepanekuid ja poliitilisi arutelusid. Lõppkasutaja litsentsilepingud (EULA) mängivad GenAI tööriistade kasutajate õiguste ja võimalike riskide määratlemisel otsustavat rolli.

EULA-d võivad olenevalt platvormist oluliselt erineda ja olenevalt sellest, kas neile pääseb juurde tasuta, freemium- või ettevõtteversiooni kaudu. Need võivad käsitleda selliseid küsimusi nagu väljundi ja kasutajaviipade omandiõigus, vastutus GenAI väljundite tekitatud kahju eest ja kasutajaviipade kasutamine tööriista täiustamiseks. Siiski ei ole EULA-d sageli nende probleemide suhtes positiivsed ega pruugi anda selgeid vastuseid.

Eriti olulised on kasutajate viipadega seotud kaalutlused. Kuigi GenAI mudelid võivad aja jooksul paraneda, võib platvormi loomise mudeli koolitamiseks kasutada kasutajaviise. See tekitab muret sisendite kasutamise ja omandiõiguse pärast, eriti kui need sisaldavad tundlikku või omandiõigusega kaitstud teavet. Mõned EULA-d võimaldavad kasutada sisendeid koolitusandmetena, samas kui teised pakuvad loobumisvõimalusi või piiravad kasutamist konkreetsetele klientidele.

Sisestatud teabe konfidentsiaalsus ja turvalisus on samuti ohus, kuna mõned EULA-d võivad lubada selle teabe ülevaatamist, avaldamist või müümist. Turvarikkumine võib kaasa tuua soovimatuid avalikustamisi, ärisaladuse rikkumisi ja privaatsusnõuete järgimise probleeme kohaldatavate privaatsusseaduste, näiteks Euroopa andmekaitse üldmääruse (GDPR) alusel.

Kuna GenAI valdkond areneb jätkuvalt, on oluline, et kasutajad oleksid teadlikud EULA-de sätetest ning mõistaksid oma õigusi ja võimalikke riske. Selged ja kõikehõlmavad EULA-d koos käimasolevate juriidiliste arutelude ja regulatiivsete arengutega mängivad otsustavat rolli GenAI vastutustundliku ja eetilise kasutamise kujundamisel digitaalsetes terviseplatvormides.

