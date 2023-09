Viirusliku mängu "Ainult üles!" looja Tõmbab mängu Steamist, viidates stressile

Populaarse füüsikapõhise platvormimängu Only Up! looja otsustas mängu Steami poest eemaldada, tuues selle otsuse põhjuseks stressi. Ainult üles! pälvis märkimisväärset tähelepanu mais, kui silmapaistvad striimijad ja YouTube'i kasutajad demonstreerisid oma katseid selles väljakutsuvas mängus tippu jõuda.

Steami värskenduses kirjeldas mängu looja, kes kannab nime SCKR Games, end sooloarendajana ja tunnistas, et Only Up! oli nende esimene kogemus videomängude arendamisel. Nad lõid mängu loomingulise väljundina ja viisina end proovile panna, kuid see põhjustas neile viimastel kuudel palju stressi. Nüüd on nad valmis edasi liikuma ja mängu selja taha panema.

Looja paljastas, et nad töötavad praegu oma järgmise mängu kallal, koodnimega Kilth. Nad väljendasid vajadust meelerahu ja tervenemise järele ning plaanivad teha pausi, et jätkata õpinguid mängudisaini vallas. Oma uute teadmiste ja kogemustega püüavad nad suunata oma energiad Kilthi poole. Tulevane mäng on täiesti erineva žanri ja olustikuga, rõhuasetusega kinematograafial. Looja loodab teha selle väljakutseid pakkuva projekti jaoks koostööd väikese meeskonnaga, et parandada nende mängukujundusoskusi.

See pole esimene kord Only Up! on Steamist eemaldatud. Varem võeti mäng maha autoriõigustega kaitstud varade kasutamise tõttu, kuid see naasis pärast rikkuvate varade eemaldamist. Arendaja tunnustas kogukonna tagasisidet ja tuge mängu vigade kohta ning avaldas tänu kaastundlikele ja sõbralikele kolleegidele selles valdkonnas.

Looja otsus eemaldada Only Up! ja oma stressi väljendamine kordab Flappy Birdi looja Dong Nguyeni tundeid, kes tõmbas mängu 2014. aastal rakenduste poodidest selle sõltuvust tekitava olemuse tõttu. Nguyen paljastas, et tundis end mängu edu pärast süüdi ja ebamugavalt.

Kirjutamise ajal ainult üles! pole praegu Steamis ostmiseks saadaval, kuigi selle leht on endiselt olemas. Mängu pealkirjaks on muudetud "pole saadaval" ja arendaja nimeks sai "Indisolodev". Positiivsed kasutajate arvustused ja hinnangud rakendusele Only Up! on endiselt leitav Steami lehelt.

Allikas: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)