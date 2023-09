Pixel Sky Animations käivitab vabaõhugalal Vancouveri esimese droonivalgusetenduse

Vancouveris asuv droonivalguseshow ettevõte Pixel Sky Animations tähistab oma ametlikku avalikku avalikkust 15. septembril toimuva vabaõhugalaga. Science Worldis ja False Creekis toimuval üritusel näidatakse ka Vancouveri esimest droonivalgustit. etendus, mis köidab 700-liikmelist publikut.

Pixel Sky Animations usub, et lugude jutustamine on iga suurepärase esituse jaoks hädavajalik. Nende droonivalgusetendustega püüavad nad kaasata, inspireerida ja aukartust tekitada igas vanuses publikut, kasutades öist taevast narratiivide maalimiseks lõuendina. Droonide valgusshow on hoolikalt välja töötatud optimaalseks vaatamiseks Science Worldi konkreetsest fookuspunktist, kuid see on nähtav erinevate nurkade alt mööda False Creeki mereseina.

Vabaõhugalal pakutakse Bootleggersi kureeritud kokteilikogemust ja Chali Rosso kunstigalerii kaasahaaravat kunstinäitust. Kahel esinemislaval juhivad rahvusvahelised DJ-d Ray Kash ja Dezza. Osalejatel on võimalus tehnoloogiapõhise artistlikkuse kaudu uutesse maailmadesse viia.

Vabaõhugala piletid algavad 45 dollarist pluss tasud ja neid saab osta veebist. Tõotab tulla unustamatu meelelahutusõhtu, mis ühendab droonide uuendusliku kasutamise muusika, kunsti ja mixoloogiaga.

Allikad:

- Teaduse maailm

- Pixel Sky animatsioonid

- Bootleggersi kokteil

- Chali Rosso kunstigalerii