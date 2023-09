USA aktsiad tõusevad, kui investorid keskenduvad tarbijahinnaindeksi aruandele

USA aktsiad sulgusid veidi kõrgemal, kui investorid pöörasid tähelepanu järgmise nädala tarbijahinnaindeksi raportile. Ka Apple'i aktsiad nägid pärast kahepäevast langust stabiilsust. Dow tõusis 0.2%, S&P tõusis 0.1% ja Nasdaq tõusis 0.1%.

Austraalias tõusid ASX futuurid 0.1% ehk 4 punkti 7154-ni. S&P/ASX 200 langes reedel 0.2% ehk 14.3 punkti võrra, lõpetades 7156.7 punktil. Bloombergi dollari hetkeindeks tõusis, samas kui bitcoin langes 1.2%, 25,890 10 dollarini. USA 2-aastase võlakirja tootlus kasvas 4.26 baaspunkti võrra XNUMX%ni.

Bank of America intressimäärade strateegid on loobunud oma soovitusest olla 10-aastaste riigivõlakirjade puhul taktikaliselt pikk, kuna USA majanduse vastupanuvõime tõttu tõuseb tootlus 4.75%-ni. Kuigi nad ootavad endiselt, et tootlus on aasta lõpus umbes 4%, on see prognoos nüüd ohus.

Väidetavalt valmistub Barclays kulude vähendamiseks langetama sadu töökohti. Väidetavalt mõjutavad kärped umbes 5% kauplemisdivisjoni klientidega seotud töötajatest ja ka mõningaid tehingute sõlmijaid kogu maailmas. Ettevõte plaanib ka oma Ühendkuningriigi tarbijapanganduse üksuse meeskondi ümber korraldada.

Teiste uudistena avaldatakse Hiina augusti tarbijahinnaindeks ja tootjahinnaindeks kell 11. Eksperdid ootavad hindade taastumist, mis on tingitud toiduhindadest ja riigisisese reisimise suurenenud toetusest.

