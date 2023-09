Põnevus kasvab iPhone 15 versiooniuuenduse pärast

Savings.com-i värske iga-aastase uuringuaruande kohaselt kavatseb 16% Apple'i olemasolevatest kasutajatest iPhone 15 versioonile üle minna, kui see välja tuleb. See on suurem protsent kui eelmistel iPhone'i mudelitel, 14% plaanib üle minna iPhone 14-le ja 10% iPhone 13-le. Vaatamata eeldatavatele kõrgetele hinnapunktidele on iPhone 15 versiooniuuenduse ümber rohkem elevust kui eelmistel aastatel.

Üks seda põnevust soodustav tegur on kasutajate arv, kes soovivad uuendada vanemaid mudeleid, nagu iPhone 11 ja iPhone X. See viitab sellele, et Apple võib säilitada oma turuosa nutitelefonide tööstuses. Aruandest selgub aga ka, et hind on potentsiaalsete uuendajate jaoks märkimisväärne heidutaja. Rohkem kui pooled praegustest iPhone'i omanikest (53%) ei plaani versiooniuuendust teha, seda suuresti kulukaalutluste tõttu.

Apple on selgelt öelnud, et ei soodusta iga-aastast seadmete uuendamist ja toetab oma seadmeid konkurentidega võrreldes pikema perioodi vältel. Kuigi iga-aastaste uuenduste trend võib väheneda, on endiselt 10% inimesi, kes soovivad iga-aastast versiooniuuendust.

Aruandes tuuakse välja kõige populaarsemad spekulatsioonid uute iPhone'i seadmetega, sealhulgas kaamera kvaliteedi, aku tööea ja RAM-i paranemine. Eelkõige soovitakse väga aku täiustusi, kuna 43% kasutajatest, kes algselt ei plaaninud uuendada, teatasid, et nad kaaluksid selle funktsiooni kaasamist iPhone 15-sse.

Savings.com andmetel vahetavad need, kes on oma praeguseid iPhone'e kolm aastat omanud, kõige tõenäolisemalt iPhone 15 vastu, samas kui 10% alla aasta vanuste iPhone'idega kasutajatest kavatsevad siiski uuendada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et põnevus iPhone 15 versiooniuuenduse osas kasvab, võrreldes varasemate mudelitega plaanib uuendada rohkem kasutajaid. Kuigi hind jääb paljude jaoks heidutavaks, tekitavad uute seadmete täiustatud funktsioonid, eriti kaamera ja aku jõudluse osas, potentsiaalsete uuendajate seas huvi.

