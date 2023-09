USA aktsiad libisevad, kuna investorid on Apple'i sündmuste ja inflatsiooniandmete ees ettevaatlikud

USA aktsiad pidid teisipäeva hommikul langema, kuna investorid olid Apple'i jaoks olulise tootesündmuse ja nädala lõpus toimuvate oluliste inflatsiooniandmete ees ettevaatlikud. Dow langes turueelses kauplemises 0.1%, S&P 500 ja Nasdaq aga mõlemad 0.2%.

Investorid jälgivad tähelepanelikult USA tarbijahinnaindeksit, mis peaks avaldama kolmapäeval. Eeldatakse, et augustis tõusevad hinnad 0.5% pärast juulis 0.2% tõusu. Alusinflatsioon jääb aga prognooside kohaselt stabiilseks 0.2% tasemel.

American Bankers Associationi majandusnõustamiskomitee teatas, et Föderaalreservi intressitõusutsükkel on nüüdseks läbi. Nad ennustavad, et SKP kasv aeglustub järgmisel aastal 1.2%ni 2. aasta 2023%lt. Viimaste nädalate intressiootuste nihkumine on tekitanud turgudel ebakindlust, kuid kuuldused peatsest intressitõusude pausist on aidanud meeleolu tõsta.

Tehnoloogiasektoris on Apple'i teisipäeval toimuv Wonderlust üritus väga oodatud. Sündmus võib hõlmata uue iPhone 15 ja Apple Watch Series 9 turuletoomist, samuti iPadi ja VisionPro peakomplekti värskendusi. Tesla futuurid taanduvad pärast esmaspäevast 10% hüpet, mis on tingitud Morgan Stanley versiooniuuendusest. Pank usub, et Tesla kohandatud superarvutitoode Dojo võib ettevõttele olulist väärtust lisada.

Investorid hoiavad silma peal ka ARM-i eelseisval IPO-l NYSE-l. Ühendkuningriigi kiibigrupi IPO on väidetavalt oma pakkumise suurusest 10 korda üle märgitud.

Muude uudiste kohaselt on WestRock turueelses kaubanduses tõusmas pärast teadet oma ühinemisest paberi- ja pakenditootja Smurfit Kappaga. Ühinemisega luuakse äri, mille kogutulu on 34 miljardit dollarit ja mille turuosa Euroopas ja Põhja-Ameerikas on 20%.

