Algab Google'i monopolivastane kohtuprotsess: süüdistatakse monopoli säilitamises ebaseaduslike tehingute kaudu

USA ja Google'i kohtuprotsess algas Washingtonis, valitsuse juristid väidavad, et tehnoloogiahiiglane rikkus teadlikult monopolivastaseid seadusi ja üritas oma tegevust varjata. Eeldatavalt kümme nädalat kestva kohtuprotsessi jooksul peavad Apple'i juhid tunnistajatena ütlusi andma, kuna Google'i tehingud ettevõttega on osa laiast monopolivastasest juhtumist.

USA justiitsministeeriumi (DOJ) filiaali asedirektor Kenneth Dintzer rõhutas juhtumi olulisust, öeldes, et see puudutab Interneti tulevikku. Dintzeri sõnul säilitas Google alates 2010. aastast ebaseaduslikult oma monopoli, makstes märkimisväärseid rahasummasid sellistele ettevõtetele nagu Apple ja AT&T. Ta väitis, et Google oli teadlik, et need lepingud ületavad monopolidevastaseid piire ja et ettevõte oli enam kui kümne aasta jooksul ebaseaduslikult omanud monopoli, kasutades ära vaikimisi ja ulatust.

Lisaks süüdistas DOJ Google'it reklaamioksjonitega manipuleerimises, et tõsta veebireklaamijate hindu. Dintzer esitas kohtus tõendeid, mis väidetavalt näitasid, kuidas Google püüdis kaitsta suhtlust, milles kirjeldati tema makseid sellistele ettevõtetele nagu Apple. Ta tutvustas vestlusvestlust, milles Google'i tegevjuht Sundar Pichai väidetavalt taotles vestluse ajaloo keelamist.

Kuigi Google väidab, et on saavutanud oma märkimisväärse turuosa kasutajate eelistuste ja teenete kaudu, keskendub kohtuprotsess peamiselt sellele, kas ettevõtte otsingu- ja otsingureklaamide juhtimine rikkus monopolivastaseid seadusi. Süüdimõistmise korral võib kohtunik Amit Mehta anda korralduse Google'i lagunemiseks.

Apple lootis, et teda vabastatakse kohtuprotsessist ja nende juhtide kohtukutse tühistatakse, kuna ettevõte oli juba esitanud ulatuslikud tunnistused ja suure hulga dokumente. Kohtunik Mehta aga lükkas selle taotluse tagasi ning Apple'i juhid Eddy Cue, John Giannandrea ja Adrian Perica asuvad kohtuprotsessi hilisemas etapis tunnistajapositsioonile.

Allikad:

– DOJ

– Kohtumenetlus