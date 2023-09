Õpipoisiõppe kasutamine digitaalsete oskuste lünga täitmiseks

By

Ühendkuningriigi valitsus kehtestas praktikatasu 2017. aastal, et suured tööandjad saaksid investeerida õpipoisiõppesse. Tööandjad, kelle palgaarve on üle 3 miljoni naelsterlingi aastas, peavad tasuma maksufondi 0.5% oma aastasest kogupalgast. Seejärel saavad nad neid vahendeid kasutada oma õpipoisiõppe ja hindamiskulude katmiseks või teisele tööandjale üle kanda. Kasutamata vahendid aga aeguvad.

Saadaval on lai valik praktikastandardeid erinevatel tasemetel, sealhulgas digitaalsete ametite jaoks. Õpipoisiõppe ja tehnilise hariduse instituut (IfATE) pakub ametikaarte, mis aitavad tööandjatel tuvastada praktikantide edasimineku- ja kvalifikatsiooniteid. Kutseõppele keskendunud ülikoolid, nagu Buckinghamshire New University (BNU), on samuti sisenenud kõrg- ja kraadiõppeturule, pakkudes praktikavõimalusi sellistes tööstusharudes nagu tervishoid, politseitöö, inseneritöö, äri ja juhtimine ning digitaalne.

Tööandjad värbavad sageli praktikante madalama tasemega praktikakohtadesse ja pakuvad neile võimalusi täiendada oma oskusi täieliku kraadiõppe tasemeni. See võimaldab praktikantidel omandada täieliku bakalaureusekraadi lühema aja jooksul võrreldes traditsioonilise nelja aastaga.

Kuigi võib olla muret õpipoisiõppe lõpetamise määra pärast, peaksid tööandjad hoolikalt kaaluma nende pakkujate tulemusi, keda nad kaaluvad. Näiteks on BNU digi- ja tehnoloogialahenduste kutseõppe (BSc) õpipoisiõppe lõpetamise määr üle 90%. Sellel konkreetsel praktikastandardil on kuus erinevat viisi, sealhulgas tarkvaratehnika, IT-konsultatsioonid, küberturvalisus, võrgundus, andmeanalüüs ja ärianalüüs.

Koolituse pakkujad võivad pakkuda erinevaid tarnemudeleid, nagu päevane vabastamine või blokeeritud kohaletoimetamine. Samuti saavad nad välja töötada eritellimusel kohandatud tarnemudeleid tööandjatele, kes saavad värvata minimaalse arvu praktikante.

Õpipoisiõpe võib isikliku arengu seisukohalt olla muutlik. Need annavad õppijatele väärtusliku töökogemuse ja võimaluse omandada kraad ilma võlgade kogunemiseta. Õpipoisiõpe ei piirdu koolilõpetajatega; need toovad kasu ka olemasolevatele töötajatele, kes soovivad end täiendada, või karjääri vahetajatele, kes otsivad uusi võimalusi. Need praktikakohad katavad ka ülikoolihariduse ja tööstuse nõuete vahelist lõhet oskuste vahel.

Kraadiõppe praktika tõhusaks kasutamiseks digioskuste lõhe vähendamiseks peavad tööandjad looma praktikantide rollid või pakkuma olemasolevatele töötajatele tasulist koolitust. Samuti peaksid nad kaaluma praktika taset ja konkreetseid praktikastandardeid, mis vastavad nende tööjõuvajadustele.

Õpipoisiõppe keerulises maailmas navigeerimiseks võivad tööandjad vaadata teiste organisatsioonide edukaid näiteid. Näiteks on West Midlandsis asuv IT-ettevõte Crimson välja töötanud eduka praktikaprogrammi. Nad värbavad koolilõpetajaid 4. taseme praktikakohtadesse ja pakuvad neile võimalust jätkata IT-konsultandi õpipoisiõppes. Nende ettevõttes on suur praktikantide osakaal ja suur pühendumus tulevaste talentide kasvatamisele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kraadiõppe praktikal on potentsiaali lahendada digioskuste puudujääk ja valmistada ette järgmise põlvkonna digitehnolooge. Õpipoisiõppe tasu võimendamise ja usaldusväärsete koolituspakkujatega koostööd tehes saavad tööandjad pakkuda üksikisikutele väärtuslikke võimalusi arendada oma oskusi ja omandada töökogemusi uute tehnoloogiate vallas.

Allikad:

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/