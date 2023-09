iPhone'idele ja iPadidele on välja antud uus turvavärskendus

By

Apple on välja andnud iPhone'ide ja iPadide jaoks olulise turvavärskenduse, et kõrvaldada hiljuti avastatud süsteemitarkvara haavatavused. Toronto ülikooli Citizen Labi teadlased avastasid turvavea, mida kasutati ära kaubandusliku nuhkvara nimega Pegasus levitamiseks. Iisraeli ettevõtte NSO Group poolt välja töötatud ja müüdud Pegasust kasutatakse tavaliselt dissidentide, ajakirjanike ja poliitiliste vastaste sihtimiseks.

Kuigi tavakasutajat see nuhkvara tõenäoliselt otseselt ei mõjuta, soovitab Citizen Lab tungivalt kõigil kasutajatel ettevaatusabinõuna oma seadmeid kohe värskendada. Värskenduse installimine on lihtne protsess. Avage oma iPhone'is rakendus Seaded, minge jaotisse "Üldine" ja valige "Tarkvara värskendus". Kui iOS 16.6.1 tarkvaravärskendus on saadaval, puudutage seda installimise alustamiseks.

Kui te ei leia värskendust, naaske üldisele lehele, puudutage valikut „Teave” ja kinnitage oma iOS-i versiooninumber. Kui teie seade juba kasutab iOS 16.6.1, on värskenduse installimine õnnestunud. Kui aga kasutate versiooni 16.6 või varasemat iteratsiooni, järgige ülalnimetatud samme uuesti. Telefoni taaskäivitamine võib samuti aidata kaasa värskenduse käivitamisele. Lisaks veenduge, et teil oleks stabiilne Interneti-ühendus, ja andke sellele veidi aega, enne kui proovite uuesti värskendusi kontrollida.

Võimalike ohtude eest kaitsmiseks on oluline hoida oma seadmed uusimate turvavärskendustega kursis. Selle turvapaiga kohe installides saate oma iPhone'i või iPadi veelgi kaitsta võimalike haavatavuste ja volitamata juurdepääsu eest.

