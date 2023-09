Kõik Apple'i kasutajad kutsusid üles seadmeid viivitamatult värskendama

By

Apple on välja andnud iPhone'ide ja iPadide jaoks kriitilise turbevärskenduse, et kõrvaldada nende süsteemitarkvaras äsja avastatud haavatavused. Puudused avastasid Toronto ülikooli Citizen Labi teadlased, kes leidsid, et neid turvaauke kasutab aktiivselt ära kaubanduslik nuhkvara nimega Pegasus, mille töötas välja ja müüs Iisraeli ettevõte NSO Group.

Kuigi Pegasust kasutatakse tavaliselt konkreetsete isikute, näiteks dissidentide, ajakirjanike ja poliitiliste vastaste sihtimiseks, on oluline, et kõik Apple'i kasutajad värskendaksid oma seadmeid niipea kui võimalik. Turvavärskenduse nimega iOS 16.6.1 saab installida, kui navigeerite oma iPhone'i rakendusse Seaded, valite "General" ja seejärel "Software Update". Kui värskendus pole nähtav, minge tagasi üldisele lehele ja puudutage iOS-i versiooni kontrollimiseks valikut „Teave”. Kui kasutate endiselt versiooni 16.6 või vanemat versiooni, korrake ülalnimetatud samme.

Värskendus võib ilmuda ka telefoni taaskäivitamisel ja stabiilse Interneti-ühenduse tagamisel. Selle värskenduse viivitamatu installimine on ülioluline, et kaitsta oma seadet võimalike turvarikkumiste ja volitamata juurdepääsu eest.

Citizen Labi soovitus viivitamatuks tegutsemiseks toob esile ära kasutatud turvaaukude tõsiduse. Isegi kui arvate, et te ei ole selliste keerukate rünnakute sihtmärk, on oluline olla valvel ja värskendada oma seadet, et tagada selle turvalisus.

iOS 16.6.1 turvavärskendus käsitleb Pegasuse nuhkvara poolt ärakasutatud konkreetseid haavatavusi, pakkudes kasutajatele täiustatud kaitset võimalike ohtude eest. Seadme tarkvara regulaarne värskendamine on teie digitaalse turvalisuse ja isikliku teabe kaitsmise oluline osa.

Allikad:

– Toronto ülikooli kodanike labor

– NSO grupp

