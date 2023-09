Unity kehtestab mänguarendajatele uued tasud

By

Unity Technologies teatas hiljuti olulisest muudatusest oma mänguarendajate tasude struktuuris. Ettevõte jälgib nüüd mängude installimisi ja tulu osana oma uuest Unity Runtime Fee'ist. See tasu põhineb sellel, mitu korda kasutajad kvalifitseeruva mängu alla laadivad. Unity usub, et erinevalt tulujaotuse mudelist võimaldab algse installipõhise tasu võtmine loojatel säilitada mängija kaasamisest saadava rahalise kasu.

See kindlasummaline tasu võib aga muret tekitada mänguarendajatele, kes müüvad mänge madalama hinnaga. Unity Runtime Fee on lisakulu lisaks muudele tasudele, näiteks Steami 30% kärpimisele. Uus tasude struktuur mõjutab Unity kasutajate erinevaid tasemeid:

Unity Personal ja Unity Plus: arendajad, kes on viimase 200,000 kuu jooksul teeninud 12 200,000 USD või rohkem ja kellel on elu jooksul vähemalt XNUMX XNUMX mängu installitud.

Unity Pro ja Unity Enterprise: arendajad, kes on viimase 1,000,000 kuu jooksul teeninud vähemalt 12 1,000,000 XNUMX USA dollarit ja kellel on elu jooksul installitud vähemalt XNUMX XNUMX XNUMX mängu.

See tasude struktuur jõustub 1. jaanuaril 2024. Unity selgitas, et installitasu ei kohaldata tagasiulatuvalt. Täiendavate installimiste eest võetakse tasu alles siis, kui künnised on saavutatud. Kuid mängud, mis ei ületa künniseid või ei ole rahaks muudetud, ei pea tasusid maksma. Eelkõige eemaldab Unity ka Unity isikliku plaani aastase tululimiidi.

Üks arendajate tõstatatud probleem on installide jälgimise mõju privaatsusele. Unity ei ole esitanud selgeid üksikasju selle kohta, kuidas jälgimine täpselt toimib. Lisaks vajavad täiendavat selgitust sellised probleemid nagu mänguvõtmete loendamine heategevuspakettides ja seaduslike tasuliste installimiste jälgimine piraatversioonide olemasolul.

Nende uute tasudega võivad arendajad hakata kaaluma alternatiive, nagu tasuta ja avatud lähtekoodiga Godot Engine. Jääb näha, kuidas tööstus Unity muudatustele reageerib ja kas need mõjutavad platvormi populaarsust.

Allikad:

GamingOnLinux.com