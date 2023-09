Unity teatab uutest tasudest Unity Engine'i kasutavate mängude installimise eest

Juhtiv mänguarendusplatvorm Unity teatas hiljuti, et võtab kasutusele uue tasu iga Unity Engine'i abil installitud mängu eest. See tasu, mida tuntakse Unity Runtime Fee nime all, rakendub mängudele, mis on viimase aasta jooksul ületanud teatud tululäve ja eluaegse installimiste arvu.

Konkreetsed künnised ja tasud varieeruvad olenevalt arendaja Unity tellimuse tüübist. Unity Personali ja Unity Plusi kasutajate jaoks on tululävi seatud 200,000 200,000 dollarile aastas ja installimiste arv kogu elu jooksul on 1 1. Teisest küljest on Unity Pro ja Unity Enterprise'i kontodel kõrgem tululävi – XNUMX miljon dollarit aastas ja XNUMX miljon eluaegset installi.

Ka nende piirmäärade ületamise tasud on iga liitumistüübi puhul erinevad. Unity Personali arendajatelt tuleb tasuda 0.20 dollarit iga installimise eest, mis ületab läve, samas kui Unity Enterprise'i kontod maksavad ainult 0.01 dollarit iga üle 2 miljoni installimise eest. Arenevate turgude arendajad saavad madalamaid tasusid, Unity Personali kontod maksavad 0.02 dollarit installi kohta ja ettevõtte kontod 0.005 dollarit installi kohta.

Nimelt kehtivad need tasud ka olemasolevatele Unity-põhisele mängule, kui need vastavad tulude ja installide arvu künnisele. Oluline on mainida, et Unity Runtime Fee ei kehti mittemängurakendustele.

Unity põhjendab selle tasu rakendamist, rõhutades, et iga kord, kui mäng alla laaditakse, installitakse ka Unity Runtime. Ettevõte usub, et erinevalt tulude jagamise mudelist säilitab installipõhine tasu loojatele mängijate kaasamisest saadava rahalise kasu.

Lisaks nendele muudatustele on Unity teatanud oma Unity Plusi tellimustaseme lõpetamisest. Olemasolevatele Plusi tellijatele antakse võimalus minna üle aastaks Unity Pro-le plusshinnaga.

Unity Engine, mis on tuntud oma mitmekülgsete ja võimsate mänguarendusvõimaluste poolest, saab uhkustada miljardeid igakuiseid allalaadimisi. Selle uue tasude struktuuri eesmärk on toetada mängude loojate pidevat kasvu ja arengut, säilitades samal ajal Unity ökosüsteemi terviklikkuse.

