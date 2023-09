Uus partnerlus Limericki ülikooli ja Dell Technologiesi vahel vähiuuringute edendamiseks

Limericki ülikooli ja Dell Technologiesi vaheline uus partnerlus on seatud tehnoloogiapõhiste lahenduste abil revolutsiooniliselt muutma vähiuuringuid ja diagnostikat. Koostöö eesmärk on suurendada Limericki ülikooli digitaalse vähiuuringute keskuse võimekust, eriti onkoloogia valdkonnas.

Selle partnerluse põhiaspektiks on tehisintellekti (AI) platvormi arendamine Delli poolt, mis on spetsiaalselt loodud digitaalse vähiuuringute keskuse jaoks. See platvorm võimaldab arstidel pakkuda B-rakulise lümfoomiga patsientidele tõhusamat ravi, parandades diagnoosimisaega ja parandades ravivõimalusi. Lisaks hõlbustab see ennustavaid ja diagnostilisi uuringuid, võimaldades teadlastel luua patsientide virtuaalset esindust või "digitaalset kaksikut". See annab väärtuslikku teavet ravistrateegiate kohta ja aitab välja töötada isikupärastatud ravimeetodeid.

Digitaalse vähiuuringute keskuse teadlased on praegu keskendunud kollageeni rolli uurimisele kasvaja progresseerumisel ja levimisel kogu kehas. Kollageeni blokeerimise viiside kindlakstegemisel loodavad nad leida uusi lähenemisviise kasvajate raviks enne metastaaside teket.

Digitaalse vähiuuringute keskuse digipatoloogia üksuse direktor professor Paul Murray väljendas uue partnerluse suhtes entusiasmi, rõhutades potentsiaali edendada vähi arengust arusaamist ja parandada patsientide ravi. Dell Technologies Irelandi tegevdirektor Catherine Doyle rõhutas AI-põhise platvormi tähtsust täppisravi pakkumisel ja kliiniliste uuringute viimisel uutesse kõrgustesse.

See partnerlus on märkimisväärne samm vähivastases võitluses, mis võib avaldada sügavat mõju lugematutele eludele. See näitab akadeemiliste ringkondade ja tehnoloogiaettevõtete vahelise koostöö jõudu innovatsiooni edendamiseks tervishoius.

Allikad: Limericki ülikool, Dell Technologies