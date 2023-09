Ubisofti XDefiant võib potentsiaalselt välja tulla septembris või oktoobris

Ubisofti väga oodatud tasuta mängitav esimese isiku tulistamismäng XDefiant võib ilmuda kuskil septembri keskpaigast oktoobri keskpaigani. Mäng seisis hiljuti silmitsi tagasilöögiga, kui PlayStation ja Xbox keeldusid selle sertifitseerimisest.

Produtsent Mark Rubini sõnul algas XDefianti sertifitseerimisprotsess juulis. Augusti keskel sai Ubisoft aga pettumust valmistava uudise, et mäng ei läbinud sertifikaati. See tähendas, et mängu ei saanud avaldada augusti lõpuks, nagu algselt plaaniti.

Nüüd töötab Ubisoft usinalt mängu vastavuse ja funktsionaalsuse vigade lahendamise nimel. Ettevõte kavatseb XDefianti sertifitseerimiseks uuesti esitada vähem kui kahe nädala pärast. Kui mäng läbi läheb, saab selle ametlikult välja anda septembri keskpaigaks või lõpuni.

Rubin mainis, et mäng peaks saama tingimusliku passi, mis eeldaks, et Ubisoft rakendaks Day One Patchi. Järelikult oodatakse XDefianti väljalaskmist oktoobri alguses või keskpaigas.

Rubin selgitas, et XDefianti arendus on kaldunud kõrvale mänguväljaannete standardreeglitest. Mängu on esitletud mitme beetafaasi jooksul, mis võimaldab miljonitel mängijatel seda enne selle ametlikku käivitamist kogeda. Ubisoft on jätkuvalt pühendunud mängu väljaandmisele niipea, kui see on valmis, ja jätkab selle edenemise kohta värskenduste pakkumist.

Ubisoft San Francisco välja töötatud XDefiant on pälvinud tähelepanu oma põneva mänguviisiga. Kuigi see nõuab veel peenhäälestamist, on põhimehaanika beetatestimise ajal hästi vastu võetud.

Allikad: Ubisoft, IGN