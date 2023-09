Twitch Streamer kasutab mängude mängimiseks ilma kontrollerita Mind-Control tehnoloogiat

Kokkuvõte: Twitchi striimija ja psühholoogiauurija Perrikaryal on viinud mängimise järgmisele tasemele, kasutades mõistuse juhtimise tehnoloogiat videomängude mängimiseks ilma traditsioonilise kontrollerita. Perrikaryal kasutab elektroentsefalogrammi (EEG) seadet, mis registreerib aju elektrilise aktiivsuse, et juhtida erinevaid mängu toiminguid. Noogutades liikumiseks pead ja kasutades sihtimiseks silmi läbi pilgujälgija, suudab ta mängumaailmas navigeerida ja vastaseid alistada. Perrikaryali lõppeesmärk on luua käed-vabad kontroller, mis on kõigile kättesaadav ja mis pakub võrreldavat mängukogemust. Ta jätkab katsetamist erinevate sisenditega, sealhulgas biosignaalidega, nagu vererõhk ja pulss, et kaasahaaravat mängukogemust täiustada.

Perrikaryali teekond algas mõistuse juhtimise tehnoloogia kasutamisega, et võita mäng Elden Ring, demonstreerides selle uuendusliku meetodi potentsiaali. Vaatamata skeptikutele näeb Perrikaryal põnevust ja potentsiaali edasiseks täiustamiseks. Praegu on tal neli töötavat nuppude klahvikombinatsiooni, kuid tema eesmärk on välja töötada täiskontroller, mille kõik nupud ja päästikud on juurdepääsetavad. Ta tunnistab ees ootavaid väljakutseid, eriti keerulistes menüüdes navigeerimisel sellistes mängudes nagu Minecraft, kuid ta on endiselt otsustanud neist üle saada.

Tehes koostööd laborite ja uurimisrühmadega, kavatseb Perrikaryal integreerida virtuaalsesse reaalsusesse erinevad biosignaalid ja EEG-tehnoloogia ning luua kaasahaaravama mängukogemuse. Tema pühendumus meelekontrolli mängude piiride nihutamisele on pannud teda katsetama erinevate visualisatsioonidega ja pidevalt kohandama oma tehnikaid.

Perrikaryali edusammud ei näita mitte ainult meelekontrollitehnoloogia potentsiaali mängudes, vaid rõhutab ka katse-eksituse meetodite tähtsust uute meetodite väljatöötamisel. Ta võtab väljakutseid ja tagasilööke omaks kui mõistuse kontrollimise mänguvaldkonna kasvu ja paranemise olulisi komponente. Perrikaryali jõupingutused sillutavad teed tulevikule, kus mängimine muutub kõigile kättesaadavamaks ja kaasavamaks.