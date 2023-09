TUI grupi eesmärk on viia üle 50% broneeringutest üle TUI rakendusele

Euroopa suurim puhkusepakettreiside korraldaja TUI Group on seadnud eesmärgiks suunata enam kui 50% oma broneeringutest oma TUI rakendusse. Praegu moodustavad rakenduste broneeringud vähem kui 10% selle põhiturgudel, nagu Ühendkuningriik ja Saksamaa, müügist. TUI Grupi tegevjuht Sebastian Ebel soovib muuta rakenduse universaalseks reisikeskuseks, vähendades tulemuslikkuse turunduskanalitega seotud kulusid ja parandades püsiklientide kaudu korduvaid broneeringuid.

TUI rakendus, tuntud ka kui TUI Digital Assistant, käivitati 2014. aastal klientide suhtlusvahendina. See võimaldab nüüd reisijatel otsida, planeerida ja broneerida kõiki oma puhkuse aspekte, sealhulgas lende, majutust, elamusi ja puhkusepakette. TUI pakub oma platvormidel ka eraldi majutust ning ekskursioonide ja tegevuste broneerimist.

Vaatamata keskendumisele TUI rakendusele, jätkab ettevõte eraldi rakenduste, nagu TUI Blue, pakkumist hotellispetsiifiliste suhtluste ja teenuste jaoks. 80% TUI pakettreisikülastajatest juba laadivad alla ja kasutavad peamist TUI rakendust.

Põhjamaade turul on TUI märgatavalt kasvanud eraldiseisvate majutuse broneeringute osas – 80% broneeringutest on teinud kliendid, kes pole veel TUI-ga reisinud. See turg on näidanud üles ka suurt huvi TUI hotellide interaktiivsete ja ühiskondlike ruumide, samuti tegevuspõhiste kogemuste ja sporditegevuste vastu.

TUI laieneb oma traditsioonilistest päikese- ja randade pakkumistest kaugemale ning seikleb linna sihtkohtadesse. Linna sihtkohtade kogemuste, näiteks kaldaekskursioonide järele on nõudlus suurenenud ja linna sihtkohtade TUI kollektsioonide broneeringute arv on kasvanud 90%. TUI Musement, grupi ringreiside ja tegevuste osakond, investeerib oma pakkumiste täiustamiseks kaubamärgiga seotud kogemustesse ja partnerlussuhetesse.

Üldiselt on TUI Group keskendunud digitaalsele ümberkujundamisele ja konkureerimisele teiste online-reisibüroodega. Oma ambitsioonika eesmärgiga suunata üle 50% broneeringutest oma TUI rakendusse, on ettevõtte eesmärk lihtsustada broneerimisprotsessi, vähendada kulusid ja suurendada klientide lojaalsust.

