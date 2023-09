Total War: vaarao pakub tuttavas valemis uusi põnevaid mehaanikaid

Populaarne mängusari Total War on välja andnud oma uusima osa Total War: Pharaoh. Vaatamata sellele, et viimase 20 aasta jooksul on mängu arvukate iteratsioonide tõttu tekkinud Total Warist teatav väsimus, on Total War: Pharaoh suutnud põnevuse taaselustada. Creative Assembly Sophia stuudio poolt välja töötatud mäng pakub klassikalist mõõkade ja sandaalide kogemust uue ja huvitava pöördega.

Üks Total War: Pharaoh silmapaistvamaid omadusi on ulatuslik kampaaniamehaanika. Mäng toob uue keerukuse taseme eelpostide kasutuselevõtuga. Need eelpostid toimivad täiendavate hoonepesadena, pakkudes mängijatele oma piirkondade arendamisel strateegilisemaid võimalusi. See lisandunud detailsuse kiht peegeldab tööstusaegset maailma, kus külad ümbritsesid linnu ja linnad koondusid linnade ümber. Eelpostide kaasamine võimaldab ka piirkondade spetsialiseerumist, parandades mängu kohandamist.

Lisaks Niilusele laiendab Total War: Pharaoh oma mänguala, et hõlmata Napata ajalooline piirkond, Levant ja Anatoolia lõuna-keskosa. Sellised piirkonnad nagu tänapäeva Türgi põhja- ja läänerannik jäävad aga ligipääsmatuks, kuid mängivad mängus üliolulist rolli paikadena, kust mererahvad oma rünnakuid alustavad.

Mängu põhieesmärk on, et mängijatest saaks kas Egiptuse vaarao või hetiitide suur kuningas. Valitsejad peavad koguma legitiimsust, ressurssi, mis saadakse põhimaade kontrolli, konkreetsete hoonete ehitamise ja kuninglike dekreetide vastuvõtmise kaudu. Kui on saavutatud piisav õiguspärasus, võivad valitsejad esitada kodusõjas väljakutse praegusele juhile, mis võib olla silmitsi teiste konkurentidega. Valitsejaks saamine on alles algus, sest mängijad peavad jätkama kuninglike jõudude kogumist ja oma iidse pärandi ehitamist, jäljendades suuri mineviku valitsejaid.

Total War: Pharaoh tutvustab kütkestavat kuningliku õukonna süsteemi, mis pakub mitmeid ainulaadsete võimetega ametikohti. Mängijad saavad nende õukonnaliikmetega suhelda, teenides nende vastu või kavandades vandenõu. Liikmetega suhete loomine võib anda juurdepääsu eriüksustele või viia isegi väljapressimiseni ja ähvardusteni võimule saada. Keeruline väljakudünaamika lisab mängule sügavust ja intriigi.

Total War: Pharaoh noorendab sarja Total War selle ainulaadse mehaanika ja värskendava lähenemisega. Olenemata sellest, kas olete sarja kauaaegne fänn või uus, see mäng tõotab põnevat ja kaasahaaravat kogemust.

