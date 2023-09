Põhjalik juhend USB-jaoturite kohta: täiuslikud digitaalsed kaaslased

USB-jaoturid on mitmekülgsed seadmed, mis on saadaval erinevates vormides, et rahuldada konkreetseid vajadusi. Ükskõik, kas olete alati liikvel või vajate nõudlike ülesannete täitmiseks kiiret võimalust, on teie jaoks olemas USB-jaotur. Need jaoturid erinevad suuruse, kiiruse ja funktsioonide poolest, pakkudes laias valikus võimalusi, mis vastavad teie ainulaadsetele nõuetele.

Selles põhjalikus juhendis uurime USB-jaoturite maailma ja tutvustame teile veebis saadaolevate parimate valikute valikut. Need jaoturid ei ole ainult tarvikud; need on digitaalsed kaaslased, mis on loodud teie elu lihtsustamiseks ja seadme haldamise täiustamiseks. Me uurime nende funktsioone, eeliseid ja reaalmaailma rakendusi, aidates teil leida täiusliku USB-jaoturi, et integreeruda sujuvalt teie digitaalse elustiiliga.

Portronics Mport 31 USB-jaotur

Portronics Mport 31 USB-jaotur on mitmekülgne jaotur, millel on neli täiendavat USB-porti ühes seadmes. USB 3.0 pordi kiireks andmeedastuseks ja kolme USB 2.0 pordiga muudab multitegumtöö imelihtne. See ühildub erinevate seadmetega, nagu klaviatuurid ja hiired, ning sellel on meelerahu tagamiseks isegi 1-aastane garantii. Kui vajate sülearvuti või personaalarvuti jaoks täiendavaid USB-porte, on see jaotur teie jaoks piisav.

Tehnilised andmed:

Kaubamärk: Portronics

Värv: hall

Riistvara liides: USB

Ühilduvad seadmed: tahvelarvutid, sülearvutid, lauaarvutid

USB-porte kokku: 4

Zebronics ZEB-90HB USB-jaotur

Zebronics ZEB-90HB USB-jaotur on praktiline seade ühenduvusvõimaluste laiendamiseks. Nelja USB 2.0 pordi ja 50 cm kaabliga ühildub see sülearvutite, personaalarvutite ja MacBookidega. Selle taskusuurune disain muudab selle ideaalseks liikvel olles. Kuigi see töötab USB 2.0 kiirusel, piirates selle andmeedastusvõimalusi, pakub see mugavust ja plug-and-play-funktsioone. See on kasulik lisavarustus neile, kes vajavad reisil lisa-USB-porte.

Tehnilised andmed:

Kaubamärk: Zebronics

Värv: Must

Riistvara liides: USB

Erifunktsioon: Plug and Play

Ühilduvad seadmed: sülearvutid, lauaarvutid

Quantum 4-pordiline USB-jaotur

Quantum 4 Port USB Hub (QHM7532) on teie tootlikkuse kaaslane, pakkudes sujuvat ühenduvust mitme seadme jaoks. Ühe USB 3.0 pordi ja kolme USB 2.0 pordiga saate üheaegselt ühendada kuni neli USB-seadet. USB 3.0 pesa võimaldab välkkiiret andmeedastust kiirusega 5 Gbps, mis on ideaalne kiireks failide jagamiseks. See ühildub selliste seadmetega nagu klaviatuurid, hiired ja pliiatsidraivid. Lisaks on sellel meelerahu suurendamiseks 1-aastane tootjagarantii.

Tehnilised andmed:

Kaubamärk: Quantum

Värv: Must

Riistvaraliides: USB, USB 3.0, USB 2.0

Mõisted:

USB-jaotur: USB-jaotur on seade, mis laiendab ühe USB-pordi mitmeks pordiks, võimaldades teil arvuti või sülearvutiga ühendada rohkem USB-seadmeid.

USB3.0: Tuntud ka kui SuperSpeed ​​USB, USB 3.0 on universaalse jadasiini standardi kolmas suurem versioon, mis pakub eelkäijatega võrreldes kiiremat andmeedastuskiirust.

USB2.0: USB 2.0 on universaalse jadasiini standardi teine ​​suurem versioon, mis pakub USB 3.0-ga võrreldes aeglasemat andmeedastuskiirust.