Tulevane iPhone 15 seeria, mis saab olulisi uuendusi

Apple kavatseb oma iPhone 15 sarja turule tuua 12. septembril ning kuulujutud viitavad sellele, et sel aastal avalikustatakse neli iPhone'i mudelit. Vanilje iPhone 15 ja iPhone 15 Plus on kuulujuttude järgi sama hinnaga kui eelmisel aastal või saavad marginaalset hinnatõusu, samas kui iPhone 15 Pro Maxi puhul on oodata eelmise mudeliga võrreldes kõige järsemat hinnatõusu.

OpenAI korraldab novembris arendajate avakonverentsi

Populaarse tehisintellekti vestlusroti ChatGPT looja OpenAI korraldab 6. novembril San Franciscos oma esimese arendajate konverentsi. Konverentsil pakutakse arendajatele ettevõttega suhtlemiseks isiklikult kohalviibimise ja otseülekande võimalusi.

Klubimaja muutub helisõnumite rakenduseks

Pandeemia ajal populaarsust kogunud, kuid allakäigu läbi elanud sotsiaalne heliplatvorm Clubhouse teeb tagasituleku helisõnumirakendusena. Hiljutise värskendusega soovib Clubhouse olla teiste sõnumsiderakendustega võrreldes sotsiaalsem ja ainulaadsem, pakkudes interaktiivsemat ja kaasahaaravamat kogemust.

MediaTek arendab TSMC tehnoloogiat kasutades välja 3nm kiibikomplekti

Juhtiv kiibistiku tootja MediaTek on välja töötanud oma esimese 3 nanomeetrise (nm) kiibi, kasutades Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) täiustatud protsessitehnoloogiat. See uus kiibistik, mis debüteerib 2024. aastal MediaTek Dimensity lipulaeva kiibistikusarja osana, lubab parandada tõhusust ja jõudlust.

Tecno toob turule väljaande SPARK 10 Pro Moon Explore

Tecno tõi Indias turule nutitelefoni Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition, avaldades austust ISRO Chandrayaan 3 kuumissioonile. Sellel kuu pinnalt inspireeritud valge ja musta kahetoonilise nahakujundusega seadmel on keskkonnasõbralik silikoonil põhinev nahast tagaosa ning seda tutvustati ülemaailmsetel turgudel varem Tecno Magic Skin Editionina.

PlayStation Plusi hinnatõus Indias

Sony teatas hiljuti, et tõstab oma PlayStation Plusi aastaplaanide hindu, et pakkuda tellijatele kvaliteetseid mänge ja lisahüvesid. India ametlikud hinnad on nüüd loetletud PlayStationi veebisaidil, mis kajastab tõusu peaaegu 2,000 Rs. PlayStation Plus pakub oma tellijatele juurdepääsu tasuta mängudele, prooviversioonidele ja eksklusiivsetele poe allahindlustele sarnaselt Xbox Game Passiga.

Allikad:

- [Allikas 1]

- [Allikas 2]

- [Allikas 3]

- [Allikas 4]

- [Allikas 5]

- [Allikas 6]