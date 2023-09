Starfieldi arvuti jõudlusega seotud probleemid: miks võib olla vajalik uuendamine

Starfield, arendaja Bethesda väga oodatud mäng, avaldati ametlikult Xbox Series X/S ja PC jaoks 6. septembril. Kuigi mängijad on mängu hästi vastu võtnud, on mõned arvutikasutajad kogenud pettumust valmistavat jõudlust. Starfieldi direktor Todd Howard viitas Bloomberg Technologyle antud intervjuus, et mängu täielikuks nautimiseks võib olla vajalik arvuti riistvara uuendamine.

Küsimusele, miks mäng ei olnud arvuti jaoks optimeeritud, vastas Howard: "Me optimeerisime mängu arvuti jaoks. See jookseb suurepäraselt. See on järgmise põlvkonna arvutimäng. Me tõesti arendame seda tehnoloogiat, nii et peate võib-olla selle mängu jaoks oma arvutit uuendama.

Kuigi mõned fännid on Starfieldi kiitnud, on teised väljendanud pahameelt selle jõudluse pärast arvutis. Kaebused hõlmavad probleeme väikeste interjööridega, mis nõuavad ekraanide laadimist ja mängu optimeerimata jätmist. Neid pettumusi on väljendatud sellistel platvormidel nagu YouTube ja Twitter.

Kuigi see võib olla masendav, kui arvuti ei suuda uusimaid mänge käivitada, on see ka osa tehnoloogia pidevalt arenevast olemusest. Bethesda soovitab optimaalse jõudluse tagamiseks konkreetset riistvara, sealhulgas AMD Ryzen 5 2600X või Intel Core i7-6800K protsessorit, AMD Radeon RX 5700 või NVIDIA GeForce 1070 Ti graafikakaarti ja 16 GB muutmälu. Nende miinimumnõuete täitmine ei pruugi aga anda CPU-mahuka mängu nagu Starfield parimat jõudlust.

Lõppkokkuvõttes on arvuti riistvara uuendamine isiklik valik mängijatele, kes soovivad kogeda selliseid mänge nagu Starfield oma parimal moel. Kuigi see võib hõlmata rahalisi investeeringuid, on mänguringkondades tavaline riistvara perioodiline uuendamine.

Allikad:

– Bloombergi tehnoloogiaintervjuu Todd Howardiga