Starfieldi arvuti jõudlusprobleemid: kas on aeg uuendada?

Starfield, arendaja Bethesda oodatud väljalase, debüteeris lõpuks Xbox Series X/S-is ja PC-s 6. septembril. Mõnedel arvutikasutajatel on aga mänguga esinenud jõudlusprobleeme. Intervjuus ajakirjale Bloomberg Technology viitas Bethesda ja Starfieldi direktor Todd Howard, et arvutimängijatel võib olla aeg kaaluda oma süsteemide uuendamist.

Küsimusele arvutiversiooni optimeerimise puudumise kohta vastas Howard, öeldes: "Optimeerisime mängu arvuti jaoks. See jookseb suurepäraselt. See on järgmise põlvkonna arvutimäng. Me tõesti arendame tehnoloogiat, nii et peate võib-olla selle mängu jaoks oma arvutit uuendama. Vaatamata sellele, et mõned fännid väljendavad pettumust mängu jõudluse pärast, väidab Bethesda, et Starfieldis on palju suurepäraseid funktsioone ja fännid reageerivad positiivselt.

Paljud arvutimängurid on aga sotsiaalmeedia platvormidel oma muret väljendanud. Kommentaarid YouTube'is ja Twitteris viitavad sellistele probleemidele nagu sagedased laadimisekraanid, halb optimeerimine ja kokkujooksmised. Mõned kasutajad teatavad isegi, et tipptasemel graafikakaartidel, nagu 4090, on raskusi stabiilse kaadrisageduse säilitamisega.

Mis puudutab arvutisüsteemi nõudeid, siis Bethesda soovitab vähemalt AMD Ryzen 5 2600X või Intel Core i7-6800K protsessorit, AMD Radeon RX 5700 või NVIDIA GeForce 1070 Ti graafikakaarti ja 16 GB muutmälu. Kuigi miinimumnõuete täitmine võib lubada mängul töötada, ei pruugi see pakkuda parimat kogemust protsessorimahuka mängu jaoks, nagu Starfield.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Starfield toob mängijateni uue ja põneva universumi, võivad mõned arvutikasutajad kaaluda oma süsteemide uuendamist, et mängu täielikult nautida. Bethesda tunnistab, et mäng nihutab tehnoloogia piire ning miinimumnõuete täitmine ei pruugi tagada optimaalset jõudlust. Arvuti uuendamisse investeerimine võib olla masendav, kuid entusiastide jaoks, kes soovivad mängude tipptasemel püsida, on see vajalik investeering.

Allikad: Bloomberg Technology