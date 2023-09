Starfieldi direktor räägib sõidukitest, arvuti jõudlusest ja muust

Hiljutises intervjuus vastasid Bethesda direktor Todd Howard ja Xboxi tegevjuht Phil Spencer mitmetele küsimustele värskelt välja antud mängu Starfield kohta. Üks arutlusel olnud teemadest oli maapealsete sõidukite puudumine mängus. Howard selgitas, et kuigi nad olid kaalunud maapealsete sõidukite kasutuselevõttu, otsustas stuudio lõpuks, et mängijate jaoks on oluline pärast laevalt lahkumist jalgsi reisida. See võimaldas arendajatel mõõta mängijate kiirust ja mängu vastavalt kujundada. Lisaks oleks sõidukite tutvustamine mängukogemust oluliselt muutnud. Howard mainis aga, et mängijatele on endiselt kaasas laev ja jetpack, mida võib pidada omaette sõidukiteks.

Intervjuu puudutas ka Starfieldi arvuti jõudlust ja Xboxi eksklusiivsust. Küsimuse peale lükkas Howard ümber arvamuse, et mäng pole arvuti jaoks optimeeritud. Ta märkis, et Starfield on praeguse põlvkonna mäng, mis tähendab, et mõned mängijad võivad selle täielikuks nautimiseks oma arvutit uuendada. Vastuseks küsimusele konkurentsi kohta teiste mängudega, nagu Baldur's Gate, ei käsitlenud Howard otseselt Larian Studiosi tiitlit, vaid väljendas veendumust, et Starfield kaasab mängijaid paljudeks aastateks.

Intervjuu ajal andis Phil Spencer ülevaate ärilisest vaatenurgast. Ta paljastas, et Starfield on praegu enim mängitud praeguse põlvkonna Xboxi eksklusiiv, kus Game Passis on tuhandeid mängijaid. Lisaks märkis ta, et Starfield on Bethesda enim sooviloendis mäng Steamis. Siiski otsustas ta mitte avaldada, kas The Elder Scrolls 6 on eksklusiivne ka Xboxile ja PC-le.

Üldiselt valgustas intervjuu Starfieldi erinevaid aspekte, sealhulgas loomingulist otsust maapealsete sõidukite puudumise taga, arvuti jõudlusnõudeid ning mängu vastuvõttu populaarsuse ja soovide nimekirjas. Oma ainulaadse lähenemisega kosmoseuuringutele esitleb Starfield Bethesda jaoks uut ja põnevat ettevõtmist ning on tekitanud mängijates ja fännides märkimisväärset ootusärevust.

Allikad:

– Bloomberg Technology (intervjuu Todd Howardi ja Phil Spenceriga)