Intel tutvustab Thunderbolt 5: ribalaiuse suurendamine kiiremaks laadimiseks ja välistele GPU-dele

By

Intel tutvustas hiljuti Thunderbolt 5, uut standardit, mis pakub populaarse pistiku ribalaiuse märkimisväärset kasvu. Thunderbolt 5 abil saavad kasutajad eeldada, et laadivad ühendatud sülearvuteid palju kiiremini kui selle eelkäija Thunderbolt 4. Lisaks näeb Intel potentsiaali, et Thunderbolt 5 taaselustatakse varem tähelepanuta jäänud toode: väline graafikaprotsessor (GPU) mängijatele. ja loovtööd.

Muljetavaldava kahesuunalise 80 gigabitise ribalaiusega, mis on kaks korda suurem kui Thunderbolt 4-l, pakub Thunderbolt 5 ka hämmastavat 120 Gbps ribalaiust välistele kuvaritele. See kolmekordne suurendamine võimaldab kasutajatel toita mitut 8K-kuvarit või ühte ekraani erakordse värskendussagedusega kuni 540 Hz. See täiustus muudab Thunderbolt 5 ihaldusväärseks valikuks neile, kes otsivad turu parimaid mängumonitore.

Thunderbolt 5 suurem kiirus ja suurem ribalaius ei aita mitte ainult andmeedastust, vaid ka laadimiskiirust. Thunderbolt 5 seadmed suudavad pakkuda kuni 240 W võimsust, mis välistab paljude sülearvutite vajaduse eraldi toitepordi järele. See arendus võimaldab sülearvuti šassiile rohkem ruumi lisaportide jaoks, mis suurendab mugavust ja ühenduvust.

Inteli klientide ühenduvuse osakonna juhi Jason Zilleri sõnul võib Thunderbolt 5 suurenenud ribalaius tekitada taas huvi väliste graafikakaartide vastu. Varem ostsid inimesed oma arvutite graafiliste võimete parandamiseks korpuseid, mis sisaldasid võimsaid graafikakaarte ja toiteallikaid. Need välised GPU-d ei saavutanud oma kulu ja mahukuse tõttu aga kunagi laialdast populaarsust. Ziller usub, et Thunderbolt 5 täiustatud jõudlus võib tuua välised GPU-d tagasi peavoolu, kuna ribalaiuse kahekordistamine avab võimalused jõudluse parandamiseks ja võimaluste laiendamiseks.

Ziller vihjas ka väliste tehisintellekti kiirendite võimalikkusele tulevikus, viidates kasvavale nõudlusele AI järele kliendiruumis. Kuigi Thunderbolt 5-ga varustatud seadmed ei jõua turule enne 2024. aastat, võivad tarbijad oodata märkimisväärset kiiruse kasvu ja väliste GPU-de võimalikku taastumist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Inteli Thunderbolt 5 pakub märkimisväärselt paremat ribalaiust, võimaldades kiiremat laadimist ja väliste GPU-de võimalikku taaselustamist. Tänu suure eraldusvõimega kuvarite toitele ja suurema võimsuse pakkumisele on Thunderbolt 5 valmis parandama kasutajakogemust mängijatele, loomingulistele inimestele ja kõigile, kes soovivad kiiremat andmeedastust. Peame aga ootama 2024. aastani, et näha Thunderbolt 5 täit potentsiaali ja selle mõju turule.

Allikad:

- arvutimängija

- Razer

– CalDigit