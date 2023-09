Instagram Threads laiendab otsingufunktsiooni rohkematele riikidele

Hea uudis Instagram Threadsi kasutajatele! Algselt Austraalias ja Uus-Meremaal testitud otsingufunktsioon laieneb nüüd paljudesse inglise ja hispaania keelt kõnelevatesse riikidesse. Threadsi taga oleva ettevõtte Meta tegevjuht Mark Zuckerberg jagas seda põnevat värskendust. See tähendab, et kasutajad sellistes riikides nagu Argentina, India, Mehhiko, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid saavad nüüd Threadsis kasutada põhiotsingufunktsiooni.

See otsingufunktsioon on Threadsi jaoks oluline samm edasi, kuna selle eesmärk on saada terviklikuks sotsiaalvõrgustikuks. Mark Zuckerberg vihjas ka eelseisvatele värskendustele, mis võivad selle otsingufunktsiooni tuua rohkematesse riikidesse. Siiski on oluline märkida, et kasutajaandmete kaitse seadustega seotud regulatiivsete väljakutsete tõttu ei hõlma see laienemine kõiki Euroopa Liidu riike.

Enne seda värskendust oli Threadsil piiratud otsingufunktsioon, mis võimaldas kasutajatel leida ainult teisi Threadsi kasutajaid, ilma postituste või sisu otsimiseta. Täistekstiotsingu kasutuselevõtuga saavad kasutajad nüüd otsida konkreetseid märksõnu ja platvormil arutatavaid teemasid, mis parandavad üldist kasutajakogemust.

Threadsi otsingufunktsiooni laiendamine on osa Instagrami jätkuvatest jõupingutustest platvormi seotuse suurendamiseks. Algselt kogusid lõimed populaarsust, ühendades uued kasutajad oma emarakendusega Instagram, et aidata neil saada jälgijaid ja hõlpsasti teiste kasutajatega ühendust võtta.

Kuigi Threads on alates selle käivitamisest kasutusele võtnud mõned uued funktsioonid, nagu kronoloogiline voog, koht meeldimiste vaatamiseks, uuesti postituste vahekaart ja mitmesugused täiustused, puuduvad sellel endiselt teatud funktsioonid, mis konkureeriksid teiste platvormidega, nagu X (varem tuntud kui Twitter). Kasutajad otsivad funktsioone, nagu loendid, järjehoidjad ja trendid, mis on muutnud Twitteri ülemaailmsete vestluste keskuseks.

Ilma selliste funktsioonideta nagu otsing ja trendid ei tunne Threads end reaalajas uudistevõrguna. Otsingufunktsiooni laienemisega astub Threads aga sammu lähemale terviklikumaks sotsiaalvõrgustikuks muutumisele.

