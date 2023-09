Meta laiendab märksõnaotsingut lõimedes

By

Populaarsete sotsiaalmeediaplatvormide emaettevõte Meta täiustab Threadsi otsingukogemust veelgi, laiendades oma märksõnaotsingu funktsiooni. Algselt Austraalias ja Uus-Meremaal testitud funktsiooni on nüüd saadaval riikides, kus räägitakse laialdaselt inglise ja hispaania keelt.

Varem said kasutajad teemadest Threads inimesi nende kasutajanime järgi otsida. Uue värskendusega laieneb otsingufunktsioon, et hõlmata kõik postitused, mis sisaldavad määratud märksõna. See peegeldab Instagrami otsingufunktsiooni lihtsustatud versiooni, pakkudes kasutajatele põhjalikumat otsingukogemust.

Meta otsus võtta kasutusele märksõnaotsing inglise ja hispaania keeles peegeldab nende pühendumust kasutajakogemuse parandamisele erinevates piirkondades. Nad otsivad aktiivselt tagasisidet, et otsingufunktsiooni veelgi täiustada, plaanides seda lähitulevikus laiendada ka teistele keeltele ja riikidele.

Meta sotsiaalmeedia platvorm Threads tutvustas hiljuti mitmesuguseid värskendusi, sealhulgas Threadsi veebirakendust ja funktsioone, nagu Instagrami otsesõnumite jagamine ja kohandatav alternatiivtekst. Kuigi platvorm pälvis mõne päeva jooksul pärast käivitamist märkimisväärset tähelepanu enam kui 100 miljoni registreerunuga, seisis selle populaarsuse langus silmis, kuna kasutajad naasid tuttavamatele platvormidele ja Twitterisse.

Kuid tänu Meta pidevatele täiustustele, nagu veebiversioon ja laiendatud otsingufunktsioon, võivad Threads mõned kasutajad platvormile tagasi meelitada. Võttes arvesse konkreetsete riikide ja keelte kasutajate eelistusi, püüab Meta pakkuda isikupärasemat ja kaasahaaravamat kogemust.

Märksõnaotsingu funktsioon on praegu saadaval inglise ja hispaania keeles, sihites riike, kus neid keeli tavaliselt postitamiseks kasutatakse, sealhulgas Argentina, India, Mehhiko ja USA Kasutajad pääsevad sellele funktsioonile juurde nii mobiili- kui ka veebiplatvormidel.

