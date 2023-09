Mängija loob Starfieldis ületamatu laeva

Äsja välja antud mängu Starfield loominguline mängija on kavandanud laeva, mida peetakse "võitmatuks". Redditor Morfalath avastas mängus huvitava tehisintellekti mustri: AI sihib alati mängijalaeva keskosa. Neid teadmisi kasutades otsustas Morfalath luua laeva, millel puudub keskosa, mille tulemuseks oli veidra kujuga laev.

Kuigi Redditis jagatud pilt ei anna õiglust, laadis Morfalath loomingust ka video YouTube'i. Esmapilgul tundub laev tohutu, maksimaalse pikkuse, laiuse ja kõrgusega. Kuid selle esteetika pole kaugeltki meeldiv. See meenutab plokkilist segadust, mida Minecraftis võib kohata.

Hoolimata ebameeldivast välimusest on laeva funktsionaalsus ülimuslik. See toimib kosmoselahingutes erakordselt hästi, muutes need mängija jaoks imelihtsaks. Laeva ümber manööverdamine osutub aga väljakutseks. See on segane rägastik peaaegu identsetest klotsidest ja lõpututest redelitest. Ainuüksi kokpiti asukoha määramine võib olla hirmutav ülesanne.

Starfield on juba saavutanud tohutu populaarsuse, meelitades ligi kuus miljonit mängijat. See hämmastav arv teeb sellest Bethesda ajaloo suurima lansseerimise. Nii suure mängijabaasi juures on tõenäoline, et tulevikus näeme palju unikaalset ja ebatavalisemat mängijaloomingut.

Bethesda kosmoseseiklustesse süvenemiseks ja oma galaktikatevaheliste reiside alustamiseks vaadake kindlasti meie põhjalikku Starfieldi ülevaadet.

