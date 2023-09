Lõunapoolkera kuumim ahi: UQ uus läbimurre tootmises

Queenslandi ülikool (UQ) soetas hiljuti tipptasemel ahju, mis suudab saavutada temperatuuri kuni 3,000 kraadi Celsiuse järgi. Dotsent Michael Heitzmanni sõnul ei ole see ahi lihtsalt tavaline ahi, kuna sellel on potentsiaali muuta revolutsiooniliselt hüperhelijoadide komponentide tootmine ja katsetamine.

See murranguline tehnoloogia, mis on lõunapoolkera kuumim omalaadne ahi, võimaldab UQ-l töödelda materjale üle 2,500 kraadi. Dr Heitzmann selgitab, et see võime viib materjalide temperatuurikindluse enneolematule tasemele, võimaldades ülikoolil toota ja katsetada kosmosereiside ja -kaitse komponente. Täpsemalt keskenduvad nad kaitsesektori kosmosetehnoloogiale ja kiiresti lendavate sõidukite tehnoloogiale.

Lendude ajal kogetav kiire hõõrdumine võib põhjustada ülikõrgeid temperatuure, mistõttu on ülioluline materjalide olemasolu, mis sellistele tingimustele vastu peaksid. Tänu sellele tipptasemel ahjule saab UQ nüüd välja töötada ja katsetada materjale, millel on nõutav temperatuuritaluvus kogu lennu vältel.

Queenslandis asuv kosmoseettevõte Hypersonix Launch Systems on üks ettevõtetest, kes kasutab ära UQ tootmisvõimalusi oma lennukite komponentide tootmiseks ja testimiseks. Hypersonixi esindaja Sam Grieve sõnul on see tehnoloogia Austraalia tootmis- ja kosmosesektori jaoks keskse tähtsusega. See võimaldab neil toota osi, mida varem oli riigis võimatu luua, vähendades sõltuvust impordist.

Üks Hypersonixi projektidest hõlmab mehitamata hüperhelikiirusega lennuki nimega Dart väljatöötamist, mis lastakse välja 2024. aastal. Kuna UQ-s toodetakse ja testitakse osi, on ettevõtte eesmärk minimeerida kosmoseprügi, luues sõiduki nimega Delta Velos. See sõiduk kasutab atmosfääris kiirendamiseks hüperhelijõulist tõukejõudu, viies väikesed satelliidid enne Maale naasmist orbiidile ja maandumist ohutult taaskasutamiseks.

UQ uue tootmisvõime tagajärjed ulatuvad kosmosetööstusest kaugemale. UQ kaitse-, kosmose- ja riikliku julgeoleku asedirektor Greta Nabbs-Keller rõhutab selle läbimurde olulisust Austraalia kaitse- ja kosmosetööstuse huvide jaoks. Täiustatud materjalide testimine ja ahju komposiitvõime on üliolulised suveräänse võimekuse saavutamiseks.

Lisaks on see tipptehnoloogia kooskõlas Austraalia uue kaitsepartnerlusega AUKUSe raamistikus, mis hõlmab Ameerika Ühendriike ja Ühendkuningriiki. Dr Nabbs-Keller tõstab esile UQ ahju ainulaadsust ja selle potentsiaali täita puuduv osa tootmispusle nii kaitse- kui ka tsiviilkosmoserakendustes, eristades seda teiste ülikoolide uurimisvõimalustest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Queenslandi ülikooli poolt lõunapoolkera kuumima ahju soetamine võimaldab toota ja katsetada hüperhelijoadide komponente enneolematutel temperatuuridel. Sellel läbimurdelisel tehnoloogial on märkimisväärne mõju Austraalia kaitse- ja kosmosetööstusele, pakkudes võimalusi suveräänseks võimeks ja strateegiliseks partnerluseks AUKUSe raamistikus.

Allikad:

– ABC News: George Roberts