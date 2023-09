Starfieldi mängijad loovad ületamatuid, kuid inetuid laevu

Starfieldi mängijad on avastanud unikaalse lahenduse oma kehvatele piloodioskustele, projekteerides laevu, mis on oma ebatavalise kuju tõttu praktiliselt hävimatud. Neid laevakujundusi on jagatud sellistel platvormidel nagu Reddit, mis näitab mängijate loovust ja leidlikkust.

Ühte laevakujundust, mida tuntakse Fat L või L-Wing nime all, peetakse vaenlase kahjustuste suhtes "tõhusalt immuunseks". Laeva asümmeetriline L-kuju ajab vaenlase laevad segadusse, muutes neil raskeks selle struktuuri sihtimise. Fat L looja, Redditi kasutaja Solace_of_the_Thorns seadis alguses kahtluse alla, kuidas NPC-laevad mängijatele sihivad, ja otsustas seda ära kasutada, luues ebatavalise disaini. Laeva keskpunkt, mis on vaenlaste sihikule suunatud punkt, on meelega paigutatud ruumi, mitte laeva sees. See paneb vaenlase raketid laevast täielikult mööda minema, muutes selle otserünnakute suhtes praktiliselt haavamatuks. Negatiivne külg on aga see, et laeva välimus on vähem kui ahvatlev.

Solace_of_the_Thornsi postitatud videoklipp tutvustab Fat L-i tegevuses, paljastades Starfieldi elupaigamoodulitega virnastatud laeva ja õhukese pika käe struktuuri, et luua L-kuju. Kuigi laev ei pruugi võita ühtegi iludusvõistlust, ei saa eitada selle tõhusust võitluses.

Teine laevakujundus, mis kasutab ära Starfieldi laevaehitustööriistu, on Redditi kasutaja Morfalathi loodud ruudukujuline laev. See laev surub mängu pikkuse, laiuse ja kõrguse piirangud maksimumini, mille tulemuseks on struktuur, mis meenutab ainult ruudu piirjooni. Laev koosneb paljudest ruudukujulistest ruumidest, mis on omavahel keerukalt ühendatud, mistõttu on navigeerimine õudusunenägu. Piloodikabiin, mootorid ja maandumisala on peidetud ruumide rägastikus, mistõttu mängijad peavad nende asukoha leidmiseks osalema I-Spy mängus.

Kuigi need ebatavalised laevakujundused ei pruugi olla visuaalselt atraktiivsed, näitavad need mängijate uuenduslikku mõtlemist ja võimet mängumehaanikat ära kasutada. Luues vaenlase sihtimissüsteeme segadusse ajavaid laevu, on Starfieldi mängijad leidnud viisi, kuidas kompenseerida oma piloodioskuste puudumist ja luua praktiliselt ületamatuid laevu.

Mõisted:

– Starfield: viitab kõnealusele mängule, kosmoseuuringutele ja rollimängule.

- Reddit: sotsiaalmeedia platvorm, kus kasutajad saavad jagada uudiseid, teavet ja muud sisu.

Allikas: originaalartikkel – URL-e pole esitatud.