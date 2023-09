Huawei tutvustab uut nutikella: Huawei Watch GT 4

Huawei kavatseb oma nutikellade kollektsiooni uut täiendust tutvustada koos peatse Huawei Watch GT 4 turuletulekuga. Kuigi ametlikult ei ole kinnitatud, viitab lekkinud teave, et kell on saadaval kahes suuruses: 41 mm ja 46 mm.

Lekkinud pildid näitavad, et 41 mm mudelil on tavaline raam, samas kui 46 mm mudelil on ajastusraam. Spekuleeritakse, et võib olla isegi kolmas kellakujundus. Sotsiaalmeediasse postitatud tiiserklipp annab aimu stiilsest esteetikast ja küllusest, mida tulevane kell pakub.

Üks eripära, mis eristab salapärast kella Huawei Watch GT 4 (46 mm) lekkinud piltidest, on silmatorkavam kuldse ääristusega ülemine kolmnurk. See võib viidata erinevale värvitoonile või isegi täiesti uuele mudelile, võib-olla professionaalsele versioonile.

Huawei Watch GT 4 (46 mm) lekkinud reaalajas pildid näitavad, et kella saab kohandada erinevate randmerihmadega, kuigi need ei näita kolmanda raami kujundust.

Võrreldes teiste Huawei nutikelladega, nagu Huawei Watch 4 ja 4 Pro, pakub GT-seeria mõne HarmonyOS-i versiooni käitamisel vähem funktsioone. GT kellad on aga soodsamad, GT 41 46mm ja 4mm mudelite hinnad on eeldatavasti vastavalt 250€ ja 400€ erinevalt Watch 450 ja 700 Pro 4/4€ hinnaklassist. .

Aku kestvuse osas näitavad lekkinud andmed, et GT 4 mudelite eluiga on pikem, kuni kaks nädalat. Lisaks on need seadistatud toetama kiiret juhtmevaba laadimist (10–18 W) ja on saadaval erinevatest korpuse materjalidest, sealhulgas roostevabast terasest nahkrihmaga ja metallkorpuses plastikust rihmaga.

Kuigi ootusärevus kasvab, lubab Huawei uus nutikellade pakkumine tarbijatele, kes otsivad nii stiili kui ka funktsionaalsust, erinevaid valikuid.

