Huawei: NVIDIA ja Apple'i tõusev konkurent Hiina tehnikaturul

Hiina telekommunikatsioonihiiglane Huawei on end tehnikamaastikul kiiresti kehtestamas tohutu rivaalina tööstusharu liidritele NVIDIAle ja Apple'ile. Hiljutised arengud rõhutavad Huawei märkimisväärseid edusamme, mis ei vasta mitte ainult tema kolleegide võimalustele, vaid ajendasid ka Hiina püüdlusi tehnoloogilise enesekindluse poole.

NVIDIA tegevjuht Jensen Huang on tunnistanud, et Huawei on üks tehnoloogiliselt arenenumaid ettevõtteid maailmas. Hiina AI-üksus iFlytek avalikustas hiljuti oma Spark AI mudeli, mille toiteallikaks on oluliselt Huawei täiendatud GPU võimekus, mis väidetavalt on nüüd samaväärsed NVIDIA A100 GPU-dega.

Hiina pühendumus generatiivsete AI-tehnoloogiate edendamisele on ajendanud Huaweit kiirendama oma GPU-võimaluste arendamist. Selle sammuga püüab Huawei häirida NVIDIA turgu valitsevat seisundit ja konkureerida OpenAI ChatGPT ja GPT-4 mudelitega üldotstarbelise AI mudeliga.

Huawei lõi laineid 2019. aastal Ascend 910 AI-protsessori kasutuselevõtuga, edestades arvutusvõimsuselt NVIDIA A100. See protsessor, mis on Huawei Atlas 900 Pod A2 AI koolitusklastri ülioluline komponent, näitab ettevõtte võimet olla tehisintellekti jõupingutuste eestvedajaks ja potentsiaalselt koostööd teha selliste ettevõtetega nagu iFlytek.

Huawei pühendumus Hiina tehnoloogilise isemajandamise edendamisele on ilmne. Alates agressiivsest telefoniturule sisenemisest kuni oma seadmete jaoks väiksemate kiipide väljatöötamiseni on ettevõtte eesmärk suurendada Hiina sõltumatust välismaistest tehnoloogiatest. Koostöös ettevõttega Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) töötas Huawei oma uusima telefoni Mate 7 Pro jaoks välja 60 nanomeetrise protsessori, mis soodustab innovatsiooni Hiina piirides.

Hiljutised USA sanktsioonid kiibi ekspordile Hiinasse on veelgi tugevdanud riigi otsustavust vähendada sõltuvust USA ettevõtetest. Hiina valitsus on isegi piiranud Apple iPhone'ide kasutamist ametnike ja töötajate seas, rõhutades kahe riigi vahel kasvavat lõhet ja seades kahtluse alla Apple'i tuluväljavaateid ühel tema suurimatest turgudest.

Huawei Mate 60 Pro avalikustamine tähistab märkimisväärset väljakutset Apple'i domineerimisele telefoniturul. Kuigi Huawei võib praegu tehnoloogiliste edusammude osas Apple'ist maha jääda, on avaldamine koos valitsuse piirangutega mõjutanud Apple'i aktsiahindu ja turuväärtust. Spekulatsioone Hiina tehnoloogiaturu muutuva dünaamika kohta on palju.

Huawei kehastab Hiina vastupidavat enesekindluse ja innovatsiooni püüdlust. Kuigi tööstusharu liidrite NVIDIA ja Apple'i ületamine võib olla veel kauge eesmärk, viitab Huawei praegune trajektoor paljutõotavale tulevikule. Sellel on potentsiaal Hiina tehnoloogilist narratiivi ümber kujundada ja saada kodumaiseks jõujaamaks, mis konkureerib selle äri parimatega.

