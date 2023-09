Samsungi valukoja Tensor G3 kiip tutvustab tõhususe suurendamiseks FO-WLP pakendeid

Kokkuvõte: Samsung Foundry lisab väidetavalt oma Tensor G3 kiibile FO-WLP (Fan-out vahvlitasemel pakendi) pakendi, mis peaks pakkuma paremat tõhusust, paremat graafika jõudlust ja energiasäästu. Qualcomm ja MediaTek on FO-WLP-d varem kasutanud, kuid see on Samsung Foundry esimene selle tehnoloogia kasutuselevõtt. Exynos 3-le ehitatud Tensor G2400 kiibil on 9-tuumaline protsessor ja 715 tuumaga Arm Immortalis G10 GPU, mis suurendab selle töötlemis- ja graafikavõimet. Kiip debüteerib Google'i Pixel 8 ja Pixel 8 Pro seadmetes 4. oktoobril.

Samsung Foundry välja töötatud Tensor G3 kiip on seatud nutitelefoni kiibitehnoloogia revolutsiooniliselt muutma, integreerides FO-WLP (Fan-out vahvlitasemel pakendid). See Qualcommi ja MediaTeki kasutusele võetud pakkimistehnika suurendab tõhusust, graafika jõudlust ja energiasäästu. Selle sammuga soovib Samsung Foundry tugevdada oma positsiooni nutitelefonide kiipide turul.

Kiip Tensor G3, mis põhineb Exynos 2400-l, toidab Google'i tulevasi Pixel 8 ja Pixel 8 Pro seadmeid. Sellel on 9-tuumaline protsessori konfiguratsioon, sealhulgas üks Cortex-X3 põhituum, neli Cortex-A715 tuuma ja neli Cortex-A510 tuuma. See protsessori seadistus lubab paremat töötlemisvõimsust ja -tõhusust, võimaldades kasutajatel nautida sujuvamat multitegumtöötlust ja kiiremat rakenduste täitmist.

Graafikavõimaluste osas kasutab Tensor G3 kiip Arm Immortalis G715 GPU-d, mis on varustatud 10 tuumaga. See on eelmise 7-tuumalise G710 versiooniuuendus, mis võimaldab kasutajatel kogeda oma Pixel 8 nutitelefonides kaasahaaravamat mängimist ja graafilist jõudlust.

FO-WLP pakkimistehnoloogiat kasutades on Samsung Foundry kiibi Tensor G3 eesmärk vähendada soojuse teket, maksimeerides samal ajal energiatõhusust. Selle tulemuseks on seadmed, mis töötavad jahedamalt ja kestavad laadimiste vahel kauem, optimeerides üldist kasutuskogemust.

Allikad: Revegnus (@Tech_Reve)