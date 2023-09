EA teatab projektist Rene: järgmise põlvkonna simsimäng saab tasuta alla laadida

EA avalikustas uusi üksikasju oma tulevase järgmise põlvkonna Simsi mängu kohta, koodnimega Project Rene. Ettevõte teatas Behind The Simsi esitluse ajal blogipostituses, et mäng on saadaval tasuta allalaadimisena. See samm järgneb sellele, et The Sims 4 sai eelmisel aastal tasuta mängida.

Project Rene tasuta allalaadimise võimalus tähendab, et mängijad saavad mänguga liituda, seda mängida ja seda uurida, ilma et oleks vaja tellimust, põhimängu ostmist või energiamehaanikaid. EA kavatseb teha mängijate jaoks lihtsaks sõprade kutsumise või nendega liitumise ning uute funktsioonide, lugude ja väljakutsete kogemise.

EA aga täpsustas, et mängul on endiselt ostetav sisu ja pakendid, mis on sarnased The Sims 4-ga. Kuid hinnastruktuur ja nende esemete müügiviis võivad praegusest mängust erineda. EA tõi näite lihtsa ilma lisamise kohta kõigile tasuta funktsioonina, samas kui tulevased paketid võivad keskenduda konkreetsetele teemadele, nagu talispordialad või võistlused.

Projekti Rene väljaandmine ei tähenda The Sims 4 toe lõppemist. EA plaanib lähitulevikus The Sims 4 kogukonnale värskenduste ja uue sisu pakkumist jätkata.

Kuigi konkreetset käivitamiskuupäeva ei ole välja kuulutatud, on EA töötanud projekti Rene läbipaistvama arendusprotsessi nimel. Ettevõte avalikustas varem, et mäng pakub nii soolo- kui ka mitme mängijaga mängukogemusi ning lisateavet mitme mängijaga komponendi komplekti kohta avaldatakse aasta lõpus.

Allikas: [The Verge] (allikas)