Apple'i iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max uued funktsioonid

Apple kavatseb välja anda oma uusimad lipulaevad nutitelefonid iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max ning neil on mõned põnevad uued funktsioonid. Üks silmapaistvamaid muudatusi on uue Action-nupu kasutuselevõtt, mis asendab traditsioonilist Ring/Silent lülitit, mis on olnud iPhone'i põhiosa selle loomisest peale.

Action-nupp, mis sarnaneb Apple Watch Ultra nupule, on mehaaniline nupp, mis annab kasutajatele võimaluse kohandatavaid funktsioone käsitsi lubada. IOS 17 beetaversioonis leitud koodi põhjal eeldatakse, et nupp Action saab teha mitmeid toiminguid, mida saab seadetes kohandada:

Juurdepääsetavus: võimaldab kasutajatel pääseda juurde erinevatele juurdepääsetavuse seadetele, nagu VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch ja palju muud.

Otseteed: võimaldab kasutajatel käivitada otseteede rakenduses loodud otseteid, näiteks saata sõnumeid, esitada esitusloendeid või juhtida nutikaid koduseadmeid.

Vaikne režiim: nagu lüliti Helin/Vaikne, saab ka toimingunupp vaikse režiimi sisse või välja lülitada, vaigistada või tühistada helina ja hoiatused.

Kaamera: käivitab rakenduse Kaamera ja võimaldab kasutajatel teha fotosid või videoid ühe toimingunupu vajutusega.

Taskulamp: lülitab sisse või välja seadme tagaküljel oleva taskulambi.

Fookus: aktiveerib või desaktiveerib teravustamisrežiimi.

Luup: aktiveerib rakenduse Luup, muutes iPhone'i kaamera väikese teksti või objektide jaoks suumimisseadmeks.

Tõlgi: käivitab tõlkerakenduse ja võimaldab kasutajatel alustada vestlusi või tõlkeid ühe nupuvajutusega Action.

Häälmemod: alustab või peatab häälmemode salvestamise rakendusega Voice Memos.

Need uued funktsioonid muudavad toimingunupu iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Maxi üheks peamiseks eristavaks teguriks.

Lisaks nupule Action on iPhone 15 Pro kuulujuttude järgi 5. klassi titaanist valmistatud keskraam, mille tulemuseks on oluliselt kergem seade. See on hinnanguliselt kuni 10 protsenti kergem kui tema eelkäija iPhone 14 Pro.

Apple esitleb peagi iPhone 15 seeriat koos muude potentsiaalsete tooteteadetega. Olge kursis, et saada rohkem värskendusi ja teavet Apple'i uusimate uuenduste kohta.

