Muusika voogesituse tulevik: kunstnikukeskne mudel

Maailma suurim muusikaleibel Universal Music Group (UMG) teatas lepingus Prantsuse voogedastusteenuse Deezer olulistest muudatustest autoritasude süsteemis. Uue mudeli eesmärk on suunata rohkem autoritasu raha professionaalsetele artistidele ning eemale robotitest ja valge müra heliribadest, mis voogedastusplatvorme üle ujutavad. Seda sammu peetakse suureks muutuseks muusikatööstuses, kuna UMG on teejuhiks ja tõmbab teised suured plaadifirmad ja platvormid voogesituse uude faasi.

UMG tegevjuht Lucian Grainge usub, et praegused autoritasulepingud on aegunud ja iga salvestist koheldakse samamoodi, olenemata selle kvaliteedist. See uus artistikeskne mudel maksab rohkem lugude ja esitajate eest, keda kuulajad aktiivselt otsivad, kaotades seeläbi tehisintellektiga loodud lugude leviku rahalised stiimulid.

JPMorgan hoiatab võimaliku "düstoopilise AI tuleviku" eest, kus voogedastusplatvormid võivad olla üle ujutatud madala kvaliteediga tehisintellekti loodud sisuga, suurendades mõne aastaga laulukogu 100 miljonilt üle miljardini. UMG uus maksesüsteem peaks selle vastu võitlema, pakkudes muusikutele rohkem rahalist toetust ja vähendades stiimulit tehisintellektiga loodud lugude jaoks.

Selle uue mudeli edu võib oluliselt mõjutada UMG tulusid, kuna JPMorgan tõstab oma aktsiaprognoosi ja prognoosib võimalikku üle 20% kasvu, kui düstoopiline tehisintellekti tulevik peaks teoks saama. Deezer kavatseb need uued maksetingimused rakendada oktoobris ja UMG teeb tehinguid teiste voogesitusplatvormidega.

Jõudünaamika muusikatööstuses on ilmne ja UMG domineerimine on ilmne. Teised voogedastusteenused sõltuvad suuresti UMG kataloogist, tunnistades, et ilma selliste artistideta nagu Taylor Swift ja Drake kukuksid nende platvormid kokku. Selle eelisega püüab muusikatööstus toetuda hiljutistele edusammudele ja võidelda voogesituse buumi aeglustunud kasvuga.

See liikumine kunstnikukeskse mudeli poole peegeldab UMG proaktiivset lähenemist eksistentsiaalsete probleemidega tegelemisel varakult. Voogedastusmaastiku arenedes püüab UMG tagada selle stabiilsuse, võttes õppust piraatluse ajastust ja parandades katust seni, kuni päike veel paistab.

