Esimene järeltulija tutvustab uut kangelast Sharen Juliciat: poolnaine, poolmasinast surmav palgamõrvar

Nexoni peagi ilmuv rüüstajate tulistamismäng The First Descendant on tekitanud mängijate seas palju kõmu. See järgmise põlvkonna mäng, mis põhineb Unreal Engine 5-l, avaldatakse PC-le, PS5-le ja Xbox Series X|S-ile. Hiljuti avalikustati uus kangelane nimega Sharen Julicia, kes tutvustas oma surmavaid võimeid mängutreileris.

Sharen Julicia, põnev pooleldi naise ja pooleldi masinaga tegelane, toob filmile The First Descendant ainulaadse mängustiili. Tema oskus seisneb lähivõitluses, mistõttu on ta ideaalne valik mängijatele, kes eelistavad agressiivset taktikat. Sharen kasutab kamuflaaži nii vargsi lähenemiseks kui ka kiireks taganemiseks, võimaldades tal avastamatult vaenlastele lähedale pääseda.

Üks Shareni passiivsetest oskustest, Assassinator, võimaldab tal teha suuremat kahju vaenlastele, kes teda ei sihi. See võime võimendab veelgi tema surmavat mõju lahinguväljale. Lisaks on Sharenil hulk aktiivseid oskusi, mis suurendavad tema rünnakupotentsiaali. Tema Cutoff Beam vallandab elektrikiire rünnaku, mis mitte ainult ei kahjusta, vaid rakendab ka tema sihtmärkidele elektrilöögi efekti.

Veel üks aktiivne oskus, mis tal on, on aktiivne kamuflaaž, mis varjab tema kohalolekut, kuni ta rünnaku vallandab. See tehnika käivitab varitsusrežiimi, kui kamuflaaž lõpeb, suurendades tema järgmise löögi kahju. Lisaks saab Sharen kasutada löökmutreid, lõhkeaineid, mis tema vastaseid uimastavad, ja välkpistodasid, mis lasevad tema sihtimisulatuses olevate vaenlaste pihta mitu mürsku. Need pistodad tekitavad plahvatusohtlikke kahjustusi ja tekitavad elektrilöögi.

The First Descendant lubab pakkuda põnevat mängupilti ja pingelisi lahinguid ning Sharen Julicia lisab mängule veel ühe põneva tahu. Mängijad võivad selle surmava pooleldi naise ja pooleldi masinaga palgamõrvariga oodata tegevusterohket kogemust. Olge kursis uute eksklusiivsete mängumaterjalidega, sest IGN avaldab peagi rohkem üksikasju The First Descendanti kohta.

Mõisted:

– Looter shooter: videomängude alamžanr, mis ühendab rüüstamise ja tulistamise elemente, kus mängijad koguvad lahingus relvi, laskemoona ja varustust.

– Unreal Engine 5: Epic Gamesi loodud tipptasemel mänguarendusmootor.

– Elektrilöögiefekt: mängumehaanik, mis tekitab elektrirünnakuga tabatud sihtmärkidele lisakahjustusi või olekuefekte.

Allikad:

– Ryan McCaffrey, IGNi eelvaadete tegevtoimetaja ning Xboxi saate- ja intervjuusaate juht.