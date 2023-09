Barbie: Filmikaup, millele ei saa vastu panna

Greta Gerwigi Barbie-film on olnud tohutult edukas, lummades igas vanuses publikut naiselikkuse ja täiuslikkuse survega. Kui olete selle filmi fänn, on teil hea meel teada saada, et saadaval on valik Barbie-teemalisi kaupu. Alates heliribadest ja rõivastest kuni kogutavate nukkude ja mängutarvikuteni – leidub igaühele midagi.

Saate osta filmi digitaalse koopia või ette tellida füüsilise plaadi. Filmi laenutamine maksab 24.99 dollarit, ostmine aga 29.99 dollarit. Väärib märkimist, et film on Movies Anywhere'i jaoks sobilik, võimaldades teil seda vaadata igal osaleval platvormil.

Kui soovite oma Barbie kollektsiooni täiendada, saate Barbie filmi ette tellida 4K UHD Blu-ray kaudu. Väljalaskekuupäeva pole veel kindlaks määratud, kuid füüsilises vormingus filmid muutuvad tavaliselt kättesaadavaks mõne nädala jooksul pärast digitaalset versiooni.

Ryan Goslingi tegelaskuju Keni fännid võivad rõõmustada Barbie The Movie Collectible Ken Doll ilmumise üle. Selle ikoonilise musta narmasvesti ja kunstkarusnahast mantliga nuku saab 75 dollari eest. See on isegi kogutavas Barbie-filmi pakendis. Selle üksuse väljalaskekuupäevaks on määratud 31. jaanuar 2024.

Barbie album, mis sisaldab Ryan Goslingi, Lizzo ja teiste lugusid, on saadaval vinüülil. Valida saab roosa vinüüli või Amazon Exclusive piimjas läbipaistva vinüüli vahel, mõlemad on hetkel müügil.

Mänguhuvilistele on saadaval Barbie-teemalised kontrollerid. Saate valida Deep Pink Xboxi kontrolleri või Nova Pink PS5 kontrolleri, et lisada oma mänguseadesse Barbie maagiat.

Kui soovite oma Ken-ergy't näidata, saate Mattelilt ette tellida kapuutsi "I Am Kenough". See hubasest materjalist valmistatud kapuuts maksab 60 dollarit ja tarnitakse 10. oktoobril või enne seda. Mattel pakub ka muid I Am Kenoughi rõivaesemeid, sealhulgas mütse ja kapuutse.

Neile, kes soovivad oma eluruumi kaunistada, on Mattel saadaval mitmesuguseid Barbie filmiteemalisi lõuendiprinte. Need prindid, mille igaüks maksab 40 dollarit, võimaldavad teil näidata oma armastust Barbie vastu.

Kuna valida on nii paljude valikute vahel, saavad Barbie fännid täielikult filmimaailma sukelduda. Olenemata sellest, kas tegemist on kogumisobjektide, moe või sisekujundusega, Barbie: The Movie tähistamiseks pole puudust võimalustest.

Allikas: IGN – Hannah Hoolihan (vabakutseline kirjanik)