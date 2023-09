Interneti-identiteedi kaitsmine: privaatsuse ja turvalisuse juhend

Tänasel digiajastul on oluline olla kursis teabega, mis on teie või teie lapse kohta Internetis kättesaadav. Lihtne otsingumootori päring võib paljastada isikuandmeid ja isegi aegunud kontosid, mille olete võib-olla unustanud. Siin on mõned sammud, mida saate teha oma privaatsuse kaitsmiseks.

Esiteks hinnake kahju. Kasutage selliseid tööriistu nagu „Kas mind on salastatud?” et kontrollida, kas teie isikuandmed on avaldatud andmetega seotud rikkumiste käigus. Kui on, muutke kohe oma paroolid. Lähtestage oma sisselogimismandaadid igal veebisaidil, kus olete rikutud parooli kasutanud. See hoiab ära volitamata juurdepääsu teie kontodele ja aitab kaitsta tundlikku teavet, näiteks teie pangakontot.

Kaaluge privaatsete sirvimisrežiimide või privaatsusele keskendunud brauserite kasutamist. Kuigi privaatne sirvimine võib teie ajaloo seadmest kustutada, ei varja see teie võrgutegevusi veebisaitide, Interneti-teenuse pakkujate ega ametiasutuste eest. Privaatsusele keskendunud brauserid nagu DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser või Tor pakuvad täiendavat kaitset, minimeerides jälgimise ja andmete salvestamise.

Lisaks auditeerige oma rakendusi. Paljud rakendused ja brauserilaiendid koguvad ja müüvad teie andmeid reklaamijatele või kolmandatele osapooltele. Vaadake üle igale telefonis olevale rakendusele antud load ja keelake ülemäärane juurdepääs. Võtke teadmiseks tausta jälgimine ja viited kolmandatele osapooltele, mis võivad viidata andmevahendajatele. Samuti eemaldage kokkupuute minimeerimiseks kõik kasutamata rakendused või brauseri laiendused.

Kaaluge e-posti aadressi kasutamist võrgus suhtlemiseks, näiteks sotsiaalmeedia kontode registreerimiseks või veebis ostlemiseks. Spetsiaalselt nende interaktsioonide jaoks eraldi e-posti aadressi seadistamine aitab vältida rämpsposti ja minimeerib riski, et isiklik teave seotakse teie peamise meilikontoga.

Järgides neid samme, saate paremini kaitsta oma veebiidentiteeti ja säilitada oma privaatsust üha digitaalsemas maailmas.

