Apple Watch Series 9 ja Ultra 2: mis on 2023. aastal uut?

2022. aastal lõi Apple laineid vastupidava Apple Watch Ultra väljalaskmisega, mis on viimaste aastate üks suurimaid turuletoomist. Eelmisel aastal tutvustati ka 8. seeriat, millel oli nahatemperatuuri andur. Kuigi Series 9 ja Ultra 2 ei pruugi olla nii murrangulised, toovad need lauale märkimisväärseid uuendusi.

Series 9 säilitab oma eelkäija Series 8 disaini, kuid kaasas on kiirem S9 kiibistik. See täiustatud töötlemisvõimsus mitte ainult ei suurenda kiirust, vaid pikendab ka aku tööiga. Siri taotlusi saab nüüd seadmes töödelda, mistõttu pole kella juhtimiseks vaja Wi-Fi-ühendust või tugevat mobiilsidekatet. Lisaks on kasutusele võetud uus roosa värvivalik.

Ultra 2, mille hind on 799 dollarit, on Apple'i kalleim kell. Sellel on uskumatult hele ekraan, mis ulatub kuni 3,000 niti, mis muudab kiiresti muutuvate spordiandmete (nt kõrguse) kontrollimise lihtsamaks. Nii Ultra 2-l kui ka Series 9-l on uus funktsioon nimega Double Tap, mis võimaldab kasutajatel teha lihtsaid toiminguid, nagu kõne katkestamine või taimeri käivitamine, puudutades kellal sõrme ja pöialt.

Jätkusuutlikkus oli Apple'i selle aasta põhirõhk. Kellade akus on nüüd kasutatud taaskasutatud koobaltit ja korpuses taaskasutatud materjale. Apple on oma spordisilmuste jaoks tutvustanud ka uut materjali nimega FineWoven, mis on valmistatud 86% ulatuses taaskasutatud sisust. Ettevõte on teinud jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks, investeerides taastuvenergia kasutusse.

Tulevikku vaadates viitavad kuulujutud, et Apple'il võib olla märkimisväärseid uuendusi Apple Watch X-le, mis peaks ilmuma 2024. või 2025. aastal. Spekuleeritud täiustuste hulka kuuluvad õhem korpus ja uus rihma kinnitussüsteem. Kell X-l võib olla ka microLED-ekraan, mis pikendab aku kasutusaega ja suurendab ekraani.

Tervisega seotud funktsioonide osas on Apple iga iteratsiooniga järjekindlalt kasutusele võtnud uusi funktsioone. Võimalikud tulevased täiendused võivad hõlmata vererõhu jälgimist ja mitteinvasiivset veresuhkru jälgimist. Need omadused oleksid eriti kasulikud diabeediga või eeldiabeediga inimestele.

Apple'i eesmärk konkureerida Garminiga esmaklassiliste spordikellade kategoorias on ilmne uute riist- ja tarkvarafunktsioonide kasutuselevõtuga. Hiljuti välja kuulutatud WatchOS 10 toob Series 9-le ja Ultra 2-le täiustatud võimalused, näiteks võimaluse muuta oma telefon rattatreeningu ajal automaatseks rattakompuutriks.

Kui algtaseme valik Apple Watch SE ei saanud sel aastal ühtegi uuendust, siis Series 9 ja Ultra 2 toovad Apple'i entusiaste põnevil hoidmiseks kaasa piisavalt täiustusi. Nende kellade ettetellimine on juba alanud ja saadaval alates 22. septembrist.

