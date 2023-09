Tetra Paki kohandatud printimine muudab joogipakendite pakendamise pöörde

By

Tetra Pak tutvustas hiljuti Las Vegase PACK EXPO näitusel oma uusimat uuendust Tetra PakR Custom Printing. See uus algatus pakub kaubamärkidele tipptasemel, kulutõhusat ja kohandatavat lahendust paberipõhisele joogipakendile printimiseks. Ettevõte teatas ka koostööst Torontos asuva tervise- ja heaolujookide ettevõttega Flow Beverage Corp., et luua oma aluselise allikavee jaoks kohandatud pakend.

Üks põnevamaid arendusi, mida üritusel tutvustati, oli täislaiusega Koenig & Bauer RotaJET 168 digitaalprinteri paigaldamine Tetra Paki Dentonis, Texases. Selle tipptasemel printeri veebikiirus on 135 m/min ja võrgu laius 840–1680 mm, pakkudes suuremat paindlikkust ja võimalust kohandada dünaamiliste pakendil olevate QR-koodide ja erinevate kujundustega samas järjekorras. .

Tetra Pak Custom Printingi eelised ei piirdu ainult esteetiliste täiustustega. See digitaalne printimistehnoloogia võimaldab väiksemaid ja isikupärasemaid partii suurusi, mistõttu on see ideaalne igas suuruses toidu- ja joogibrändidele. Lisaks saab pakendit integreerida ühendatud pakendirakendustega, kasutades ainulaadseid koode ja kujundusi.

Flow Beverage Corp., mis on tuntud oma kohaloleku poolest Kanada ja USA jaekauplustes, kavatseb koostöös Live Nation Entertainmentiga kasutada kohandatud pakendeid. Lisades Tetra Paki karpidele eritellimusel valmistatud kujundused, püüab Flow ära kasutada tarbijatrende ja suurendada oma kaubamärgi kohalolekut Live Nation Canada esindustes.

Tetra Paki USA ja Kanada turunduse asepresident Pedro Goncalves rõhutas turundustegevuse kiire aktiveerimise tähtsust tänapäeva kiires maailmas. Ta väljendas uhkust koostöö üle Flowga ja nende uuenduslike kujunduste toomise üle kontserdikülastajateni, kui nad sel sügisel oma lemmiksaadetest lahkuvad.

Flow asutaja ja tegevjuhi Nicholas Reichenbachi sõnul ei tõsta Tetra Pak Custom Printing mitte ainult nende kastide disaini, vaid pakub ka uusi reklaamivõimalusi. Ta usub, et meedium räägib palju nende pühendumisest kvaliteedile, jätkusuutlikkusele ja meeldejäävatele kogemustele ning eeldab rohkem partnerlussuhteid, mis väljendavad pakendil nende kaubamärki ja jätkusuutlikkuse väärtusi.

Üldiselt muudab Tetra Pak Custom Printing joogipakendite pakendamise revolutsiooni, pakkudes kaubamärkidele võimalust dünaamilisel ja keskkonnasõbralikul viisil oma identiteeti esitleda ja tarbijatega suhelda.

Allikad:

– Tetra Paki kohandatud trükkimine

– PACK EXPO Las Vegas