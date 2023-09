Tecno lansseerib Spark 10 Pro Moon Explorer Editioni, et tähistada India Chandrayan-3 missiooni

Populaarne nutitelefonibränd Tecno tõi hiljuti Indias turule oma Spark 10 Pro nutitelefoni eriversiooni. See ainulaadne seade, mis kannab nime "Moon Explorer Edition", on loodud tähistama India edukat Chandrayan-3 Moon missiooni. Vaatame lähemalt selle uue nutitelefoni põnevaid funktsioone.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition on elegantse ja kaasaegse disainiga. Selle sileda liivataolise viimistlusega klaasist tagakülg annab sellele esmaklassilise välimuse ja tunde. Telefoni tagakülg on jagatud kaheks osaks, mille ülemine osa on valge ja ülejäänud must. Mustal osal on diagonaalsed triibud, mis lisavad üldisele disainile elegantsi. Erinevalt mõnest teisest telefonist ei paista sellel väljaandel kaameramuhk välja. Sellel on ruudu kuju ja küljel on sõrmejäljeskanner.

Tehniliste andmete osas on Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Editionil 6.1-tolline FHD+ ekraan sujuva 90 Hz värskendussagedusega. Keskelt joondatud auguga väljalõige sisaldab 32 MP esikaamerat vapustavate selfide jäädvustamiseks. Tagaküljel on kvaliteetsete piltide jäädvustamiseks 50 MP esmane andur, millele on lisatud AI-objektiiv. Kapoti all on nutitelefonil jõuline Helio G88 SoC, mis tagab võimsa jõudluse. Kaasas on 8 GB muutmälu ja 128 GB sisemälu, mis pakub rohkelt salvestusmahtu. Seadmel on ka suur 5,000 mAh aku, mis toetab 18 W kiirlaadimist.

Kui olete Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Editioni vastu huvitatud, saate selle ette tellida alates 7. septembrist 2023. Ametlikuks väljalaskekuupäevaks on määratud 15. september 2023. Telefoni hind on 11,999 XNUMX Rs. atraktiivne valik nutitelefonide entusiastidele.

See Tecno eriväljaandega nutitelefon on suurepärane võimalus meenutada India edukat Kuu-missiooni. Stiilse disaini ja muljetavaldavate funktsioonidega tõotab see pakkuda veetlevat kasutuskogemust. Ükskõik, kas olete kosmoseuuringute fänn või vajate lihtsalt uut nutitelefoni, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition on kindlasti kaalumist väärt.

– [1] Definitsioonid: Helio G88 SoC viitab süsteemile System-on-a-Chip, mida kasutatakse Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Editionis. See on võimas protsessor, mis on mõeldud nutitelefonidele.