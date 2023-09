Tehnikaaasta algab Apple'i ürituse ja Dreamforce'i konverentsiga

Septembri teine ​​nädal tähistab uue tehnoloogiaaasta algust, kus suured sündmused, nagu Apple'i iPhone'i üritus ja Salesforce'i Dreamforce'i konverents, annavad tööstusele tooni. Need sündmused annavad märku ka tehnikakonverentside hooaja algusest, kus esinevad Meta Platforms, Microsoft ja Oracle.

Üks väga oodatud sündmus on Arm Holdingsi esmane avalik pakkumine, mille väärtus kiibidisaineriks on eeldatavasti 50–54.5 miljardit dollarit. See IPO koos tarneettevõtte Instacarti kavandatava avaliku pakkumisega võib elavdada seisva tehnoloogilise IPO turu. Panused on sel aastal kõrged, sest muret on tekitanud juriidilised lahingud, makromajanduslikud tingimused, kaubandussõda Hiinaga ja regulatiivsed väljakutsed.

Nädala sündmused tõstavad esile nii tehnoloogiatööstuse võimalusi kui ka probleeme. Armi IPO tutvustab tehnoloogia ja tehisintellekti tugevust, samas kui Google-DoJ juhtum tekitab muret mõne ettevõtte võimu pärast. Justiitsministeerium väidab, et Google kasutas ebaseaduslikult lepinguid telefonitootjate ja Interneti-brauseritega, et monopoliseerida otsingumootorite turgu.

Vahepeal koguneb senati paneel, et arutada vastutustundlikku tehisintellekti kasutamist, ning tehisintellekti reguleerimiseks töötatakse välja kahepoolseid õigusakte. Isegi tehnoloogiahiiglased nagu Apple ja Salesforce ei ole väljakutsete suhtes immuunsed, kuna Apple seisab silmitsi tulu- ja müügiprobleemidega ning Salesforce kaalub Dreamforce'i ümberpaigutamist, kuna on mures uimastitarbimise ja kodutuse pärast San Franciscos.

Tehnoloogiamaastiku peamine probleem on AI. Arutelude suletud uste olemus ja potentsiaal, et valdkonna domineerivad osalejad võivad regulatiivseid nõudeid haarata, tõstatavad küsimusi eeskirjade õigluse kohta. Küsimusele lisab aga tõsidust justiitsministeeriumi kaasamine.

Kokkuvõttes loob see tihedalt täis tehnikanädal tuleval aastal tehnoloogiatööstusele aluse, pakkudes erinevaid võimalusi, väljakutseid ja regulatiivseid probleeme.

